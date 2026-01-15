https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1102762349.html
MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T12:23+0300
2026-01-15T12:23+0300
2026-01-15T12:41+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_02f2616dd8489058def2fccbd041fcf5.jpg
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.Askeri öğrenci ve personel alım takvimi de açıklandıKaynaklar personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.Bedelli askerlik ne kadar?2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-bedelli-askerlik-ucretini-acikladi-1102578939.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d27ee3828f8f8513cc08b5bb5598380c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bedelli askerlik 2026, bedelli sonuçları açıklandı mı, bedelli sonuçları ne zaman açıklanacak, bedelli 2026 sonuçları açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak
bedelli askerlik 2026, bedelli sonuçları açıklandı mı, bedelli sonuçları ne zaman açıklanacak, bedelli 2026 sonuçları açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak
MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
12:23 15.01.2026 (güncellendi: 12:41 15.01.2026)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.
Askeri öğrenci ve personel alım takvimi de açıklandı
Kaynaklar personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.
Bedelli askerlik ne kadar?
2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.