Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1102762349.html
MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T12:23+0300
2026-01-15T12:41+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
bedelli askerlik
bedelli askerlik ücreti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_02f2616dd8489058def2fccbd041fcf5.jpg
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.Askeri öğrenci ve personel alım takvimi de açıklandıKaynaklar personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.Bedelli askerlik ne kadar?2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/msb-bedelli-askerlik-ucretini-acikladi-1102578939.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089876293_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d27ee3828f8f8513cc08b5bb5598380c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bedelli askerlik 2026, bedelli sonuçları açıklandı mı, bedelli sonuçları ne zaman açıklanacak, bedelli 2026 sonuçları açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak
bedelli askerlik 2026, bedelli sonuçları açıklandı mı, bedelli sonuçları ne zaman açıklanacak, bedelli 2026 sonuçları açıklandı mı, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak

MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:23 15.01.2026 (güncellendi: 12:41 15.01.2026)
© AAAskerlik
Askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.

Askeri öğrenci ve personel alım takvimi de açıklandı

Kaynaklar personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.

Bedelli askerlik ne kadar?

2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2026
EKONOMİ
MSB, bedelli askerlik ücretini açıkladı
8 Ocak, 12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала