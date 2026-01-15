https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-basvuru-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1102762349.html

MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB duyurdu: Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.Askeri öğrenci ve personel alım takvimi de açıklandıKaynaklar personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.Bedelli askerlik ne kadar?2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.

