MSB, bedelli askerlik ücretini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 2026 yılı için 333 bn 89 lira olduğunu açıkladı. Başvurular, 7 Ocak itibarıyla başladı. 08.01.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından sorulara ilişkin açıklamalarda bulunuldu.Bedelli askerlik ücreti ne kadar?Bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran bakanlık kaynakları, 2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olduğunu açıkladı.Personel temini kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurularının 18 Ocak’a, MSB ve bağlı kurumlar için memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak’a, Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının ise 29 Ocak’a kadar devam edeceği duyuruldu.

