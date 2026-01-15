https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbulsporu-6-golle-yenen-trabzonspor-teknik-direktoru-teke-temasta-oldugumuz-oyuncular-var-1102751314.html

İstanbulspor'u 6 golle yenen Trabzonspor Teknik Direktörü Teke: Temasta olduğumuz oyuncular var

İstanbulspor'u 6 golle yenen Trabzonspor Teknik Direktörü Teke: Temasta olduğumuz oyuncular var

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transferde istedikleri gibi oyuncu almanın zor olduğunu belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Bir dönem İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, "Yine eski dostlarla bir arada olmak, bu statta futbol oynamak, burada bulunmak, eski anıların canlanmasını sağladı. İstanbulspor, benim için asla unutulmayacak izler taşıyor. Her zaman kalbimizde olacak. Benim dönemimden kalan çok oyuncu var. Onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.Maç hakkında fazla konuşmak istemediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Müsabakada 11'e 11 oynanan futboldan memnun değilim. Rakibimizin çok eksiği vardı ancak eksik gibi oynamadılar. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Her hafta aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. Hemen bu maçı unutup, galibiyeti çok abartmadan Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına hazırlanacağız. Kocaelispor deplasmanıyla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ligin ikinci yarısı, ilk yarısından zor olacak. Buna hazırlanmamız gerek." diye konuştu.Fatih Tekke, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:İlyas Öztürk: "Oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti"İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 54. dakikada Kerem Ay'ın kırmızı kart görmesinin dengeleri değiştirdiğini söyledi.Müsabakanın ilk yarısında istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını aktaran Öztürk, "İlk yarıda istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarı oyuncumuz atıldıktan sonra dengeler çok değişti. Trabzonspor'a karşı eksik oynamak kolay değil. Direnç göstermeye çalıştık ama olmadı. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. O yüzden maça tam kadro olarak çıkamadık. Bundan sonra kendi ligimize odaklanacağız. Önümüzdeki hafta Keçiörengücü maçıyla devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

