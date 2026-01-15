Meteoroloji'den buzlanma, yoğun kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı: İl il hava durumu
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma etkili olacak. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun yağmurlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve kar yağışlı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ocak Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Kastamonu, Bartın ve Karabük için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinde seyrederken diğer bölgelerde düşüyor.
Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı etkili olacak.
Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den uyarılar
Yağışların, Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.karahisar – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Nevşehir ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın'ın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
Düzce – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Sinop – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
Rize – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
Samsun – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Trabzon – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Şırnak, Hakkari, ve Van çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – -8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – -1°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu