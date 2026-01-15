Türkiye
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin... 15.01.2026
meteoroloji, hava, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
22:28 15.01.2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde yeniden soğuma beklendiğini duyurdu.
Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağışların süreceğini aktaran Çelik, Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini kaydetti.
Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını belirtti.
Ankara’da hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Çelik, kentin kuzey kesimlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini söyledi.
İstanbul’da üç gün boyunca yağış öngörüldüğünü belirten Çelik, yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini dile getirdi.
İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini aktardı.
