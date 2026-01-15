https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/meteoroloji-duyurdu-hafta-sonu-hava-durumu-nasil-olacak-1102782244.html
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T22:28+0300
2026-01-15T22:28+0300
2026-01-15T22:28+0300
türki̇ye
meteoroloji
hava
bugün hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_4d3c73e74939d8ca8f4df9befd6011e4.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde yeniden soğuma beklendiğini duyurdu.Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağışların süreceğini aktaran Çelik, Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini kaydetti. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını belirtti.Ankara’da hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Çelik, kentin kuzey kesimlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini söyledi.İstanbul’da üç gün boyunca yağış öngörüldüğünü belirten Çelik, yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini dile getirdi.İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/meteorolojiden-buzlanma-yogun-kar-yagisi-ve-cig-uyarisi-yapildi-il-il-hava-durumu-1102749896.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7279413d3e8de3022fb67d81718b87cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji, hava, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, hava, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde yeniden soğuma beklendiğini duyurdu.
Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağışların süreceğini aktaran Çelik, Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini kaydetti.
Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını belirtti.
Ankara’da hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Çelik, kentin kuzey kesimlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini söyledi.
İstanbul’da üç gün boyunca yağış öngörüldüğünü belirten Çelik, yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini dile getirdi.
İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini aktardı.