https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/meteoroloji-duyurdu-hafta-sonu-hava-durumu-nasil-olacak-1102782244.html

Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T22:28+0300

2026-01-15T22:28+0300

2026-01-15T22:28+0300

türki̇ye

meteoroloji

hava

bugün hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102782070_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_4d3c73e74939d8ca8f4df9befd6011e4.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde yeniden soğuma beklendiğini duyurdu.Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağışların süreceğini aktaran Çelik, Marmara Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini kaydetti. Cumartesi günü ise Doğu Akdeniz’de, özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını belirtti.Ankara’da hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını ifade eden Çelik, kentin kuzey kesimlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini söyledi.İstanbul’da üç gün boyunca yağış öngörüldüğünü belirten Çelik, yağışların önce yağmur, ardından karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini dile getirdi.İzmir’de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/meteorolojiden-buzlanma-yogun-kar-yagisi-ve-cig-uyarisi-yapildi-il-il-hava-durumu-1102749896.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, hava, bugün hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu