Medinskiy 1948 yılından bir gazete kupürü paylaştı: 'Amerikanların Grönland'ı ele geçirme planları'

Medinskiy 1948 yılından bir gazete kupürü paylaştı: 'Amerikanların Grönland'ı ele geçirme planları'

ABD'nin bundan yaklaşık 78 yıl önce de Grönland'ı ele geçirme planları yaptığı, Medinskiy'in paylaşımıyla yeniden gün yüzüne çıktı. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, ABD'nin 1948 yılında Grönland'ı ele geçirme planlarını gösteren gazete kupürünün yer aldığı bir paylaşım yaptı.3 Ocak 1948 tarihli Moskovskiy Bolşevik gazetesindeki ilgili habere yer verdiği paylaşımında tarihin hiçbir zaman tamamen aynı şekilde tekerrür etmediğini kaydeden Medinskiy, ancak tarihin insan doğasının değişmez olduğunu her seferinde doğruladığını belirtti.Medinskiy, insan doğası değişmediği için hırslar, çıkarlar, içgüdüler ve tutkuların da aynı kaldığını vurgulayarak ABD'nin yaklaşık 78 yıl sonra yeniden Grönland'a göz diktiğine dikkat çekti.Medinskiy, mesajında "İnsanlar değişmez, sadece iPhone modelleri değişir" ifadesine de yer verdi.Moskovskiy Bolşevik gazetesindeki haberde, "Cumhuriyetçi M. Bennett, ABD'nin, Marshall Planı kapsamında Danimarka'ya ekonomik yardım sağlanması karşılığında Grönland'ın satışını şart koşması gerektiğini düşünüyor. Demokrat T. Lane, meselenin satın alma veya anlaşma yoluyla çözülmesinden bağımsız olarak, ABD'nin Grönland'ı kontrol etmesinin kesinlikle şart olduğunu belirtti. Söz konusu toprakların 'ABD savunması için hayati öneme sahip' olduğu iddia ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

