Grönland’da askeri hareketlilik: Birçok ülke bölgede varlığını artırıyor

15.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından, Danimarka ve müttefikleri Arktik bölgesindeki askeri varlıklarını genişletme kararı aldı. Arktik Dayanıklılık Operasyonu kapsamında çok sayıda Avrupa ülkesi Grönland’a asker ve askeri unsurlar gönderiyor.DanimarkaDanimarka, Grönland’daki askeri varlığını genişletilmiş tatbikatlar çerçevesinde güçlendireceğini açıkladı. Danimarka Savunma Bakanlığı, ek uçaklar, deniz unsurları ve birliklerin bölgeye konuşlandırılacağını, faaliyetlerin müttefik kuvvetlerin kabulü, savaş uçaklarının işletilmesi ve deniz güvenliği görevlerini kapsayacağını duyurdu.NorveçNorveç Savunma Bakanı Tore Sandvik yaptığı açıklamada, ABD'nin adanın kontrolünü ele geçirme tehditleri nedeniyle Norveç'in Grönland'a sadece iki askeri personel göndereceğini söyledi.İsveçİsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Grönland’a gönderilen personelin bağımsız bir İsveç birliği olmadığını, Danimarka’nın yürüttüğü Arktik Dayanıklılık Operasyonu kapsamında çok uluslu bir müttefik grubun parçası olduğunu açıkladı.İsveçli subayların, tatbikatın yaklaşan aşamalarının hazırlanmasına destek verdiği belirtildi.AlmanyaAlmanya, Danimarka’nın talebi üzerine Perşembe’den Cumartesi’ye kadar sürecek bir keşif görevi kapsamında Grönland’a 13 asker gönderiyor. Berlin, görevin amacının bölge güvenliğine katkı sağlayacak olası askeri destek seçeneklerini değerlendirmek olduğunu açıkladı.FransaFransa, Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 'soğuk hava tatbikatı' için Grönland’a küçük bir askeri birlik göndereceğini duyurdu. Tatbikata dağ savaş birliklerinin de katılacağı bildirildi.Asker sayısı ve görev detaylarının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yapacağı yıllık askeri konuşmada açıklanması bekleniyor.Diğer ülkelerDiplomatik kaynaklara göre Kanada ve Hollanda da aynı çok uluslu operasyon kapsamında Grönland’daki konuşlandırmaları doğruladı.Grönland'ta ABDDanimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen yaptığı açıklamada, ABD’nin Grönland’daki 17 askeri tesisten sadece birini ve 10 bin askerden yaklaşık 200’ünü halen bulundurduğunu söyledi.

