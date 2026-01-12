Alman basını: 'Arrow 3 füze savunma sistemi, Rus Oreşnik hipersonik füzesini vuramaz'
© SputnikOreshnik, vũ khí hiện đại Nga
© Sputnik
Rusya'nın yeni geliştirdiği silah sistemlerinden olan Oreşnik hipersonik füzesinin Batı yapımı sistemler karşısındaki üstünlüğünü gösteren bir haber de Alman basınından geldi.
Alman Welt gazetesi, NATO komutanlığına dayandırdığı haberinde, Alman Arrow 3 füze savunma sisteminin Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik hipersonik füzesini vuramayacağını yazdı.
Teoride Arrow 3 sisteminin Ukrayna'nın batısına fırlatılan bir füzeyi engelleme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Welt, ancak teknik hesaplamalar ve bu modelin bilinen özelliklerinin tam tersini gösterdiğinin altını çizdi.
Welt, haberinde "NATO çevreleri, Oreşnik füzesinin önlenme olasılığıyla ilgili sorulara cevaben, Arrow 3'ün şu anda yalnızca hazırlık aşamasında olduğunu, yani henüz tam olarak devreye alınmadığını belirtiyor" ifadelerine yer verdi.
Mevcut aşamada, Arrow 3'ün yerine Hollanda'dan gönderilen ABD yapımı Patriot sisteminin görev yaptığını aktaran Welt, Patriot'ların Oreşnik gibi silahlara karşı koyma yeteneğinin ciddi şekilde sınırlı olduğunu veya hiç olmadığını vurguladı.
Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki kritik altyapı hedeflerine yönelik yoğun saldırıda ‘Oreşnik’ hipersonik füzelerinin kullanıldığını duyurmuş, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik saldırıya karşılık olduğunu açıklamıştı.
Saldırının ardından Kiev ve Lviv kentlerinde bir dizi patlama meydana geldiğine ilişkin haberler basına yansırken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte kritik altyapıda hasar oluştuğunu açıklamıştı. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri ve enerji arzında aksaklıklar yaşandığı bildirilmişti.
