Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/alman-basini-arrow-3-fuze-savunma-sistemi-rus-oresnik-hipersonik-fuzesini-vuramaz-1102666136.html
Alman basını: 'Arrow 3 füze savunma sistemi, Rus Oreşnik hipersonik füzesini vuramaz'
Alman basını: 'Arrow 3 füze savunma sistemi, Rus Oreşnik hipersonik füzesini vuramaz'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın yeni geliştirdiği silah sistemlerinden olan Oreşnik hipersonik füzesinin Batı yapımı sistemler karşısındaki üstünlüğünü gösteren bir haber de Alman... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T11:32+0300
2026-01-12T11:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
rusya
ukrayna
kiev
nato
rusya savunma bakanlığı
oreşnik
arrow 3
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100864759_0:124:1152:772_1920x0_80_0_0_31ccad2562630cfc6f4336bbae84a940.jpg
Alman Welt gazetesi, NATO komutanlığına dayandırdığı haberinde, Alman Arrow 3 füze savunma sisteminin Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik hipersonik füzesini vuramayacağını yazdı.Teoride Arrow 3 sisteminin Ukrayna'nın batısına fırlatılan bir füzeyi engelleme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Welt, ancak teknik hesaplamalar ve bu modelin bilinen özelliklerinin tam tersini gösterdiğinin altını çizdi.Welt, haberinde "NATO çevreleri, Oreşnik füzesinin önlenme olasılığıyla ilgili sorulara cevaben, Arrow 3'ün şu anda yalnızca hazırlık aşamasında olduğunu, yani henüz tam olarak devreye alınmadığını belirtiyor" ifadelerine yer verdi.Mevcut aşamada, Arrow 3'ün yerine Hollanda'dan gönderilen ABD yapımı Patriot sisteminin görev yaptığını aktaran Welt, Patriot'ların Oreşnik gibi silahlara karşı koyma yeteneğinin ciddi şekilde sınırlı olduğunu veya hiç olmadığını vurguladı.Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki kritik altyapı hedeflerine yönelik yoğun saldırıda ‘Oreşnik’ hipersonik füzelerinin kullanıldığını duyurmuş, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik saldırıya karşılık olduğunu açıklamıştı.Saldırının ardından Kiev ve Lviv kentlerinde bir dizi patlama meydana geldiğine ilişkin haberler basına yansırken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte kritik altyapıda hasar oluştuğunu açıklamıştı. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri ve enerji arzında aksaklıklar yaşandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rus-komutan-anlatti-s-300-hava-savunma-sistemiyle-f-16-savas-ucagini-vurduk-1102663862.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100864759_0:16:1152:880_1920x0_80_0_0_189b90c142f333d4f16e612e6ae7962c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, nato, rusya savunma bakanlığı, oreşnik , arrow 3, patriot
vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, nato, rusya savunma bakanlığı, oreşnik , arrow 3, patriot

Alman basını: 'Arrow 3 füze savunma sistemi, Rus Oreşnik hipersonik füzesini vuramaz'

11:32 12.01.2026
© SputnikOreshnik, vũ khí hiện đại Nga
Oreshnik, vũ khí hiện đại Nga - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya'nın yeni geliştirdiği silah sistemlerinden olan Oreşnik hipersonik füzesinin Batı yapımı sistemler karşısındaki üstünlüğünü gösteren bir haber de Alman basınından geldi.
Alman Welt gazetesi, NATO komutanlığına dayandırdığı haberinde, Alman Arrow 3 füze savunma sisteminin Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik hipersonik füzesini vuramayacağını yazdı.

Teoride Arrow 3 sisteminin Ukrayna'nın batısına fırlatılan bir füzeyi engelleme yeteneğine sahip olduğunu kaydeden Welt, ancak teknik hesaplamalar ve bu modelin bilinen özelliklerinin tam tersini gösterdiğinin altını çizdi.

Welt, haberinde "NATO çevreleri, Oreşnik füzesinin önlenme olasılığıyla ilgili sorulara cevaben, Arrow 3'ün şu anda yalnızca hazırlık aşamasında olduğunu, yani henüz tam olarak devreye alınmadığını belirtiyor" ifadelerine yer verdi.

Mevcut aşamada, Arrow 3'ün yerine Hollanda'dan gönderilen ABD yapımı Patriot sisteminin görev yaptığını aktaran Welt, Patriot'ların Oreşnik gibi silahlara karşı koyma yeteneğinin ciddi şekilde sınırlı olduğunu veya hiç olmadığını vurguladı.

Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki kritik altyapı hedeflerine yönelik yoğun saldırıda ‘Oreşnik’ hipersonik füzelerinin kullanıldığını duyurmuş, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik saldırıya karşılık olduğunu açıklamıştı.

Saldırının ardından Kiev ve Lviv kentlerinde bir dizi patlama meydana geldiğine ilişkin haberler basına yansırken, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte kritik altyapıda hasar oluştuğunu açıklamıştı. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri ve enerji arzında aksaklıklar yaşandığı bildirilmişti.
S-300 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus komutan anlattı: S-300 hava savunma sistemiyle F-16 savaş uçağını vurduk
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала