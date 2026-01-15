Kremlin: Trump haklı, Zelenskiy çözüm sürecini yavaşlatıyor
13:19 15.01.2026 (güncellendi: 14:39 15.01.2026)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваMoskova, Kremlin
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Zelenskiy'in Ukrayna'da çözüm sürecini yavaşlattığına dair ABD Başkanı Trump tarafından yapılan değerlendirmeye Kremlin Sözcüsü Peskov'dan destek geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da çözüm sürecini yavaşlattığını belirten ABD Başkanı Donald Trump'la aynı fikirde olduklarını vurguladı.
Peskov'un Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelere dair açıklamaları şöyle:
🔴Trump'ın Zelenskiy'in çözüm sürecini yavaşlattığına dair görüşüne katılıyoruz.
🔴Kiev rejimi için durum her geçen gün kötüye gidiyor, karar alma penceresi daralıyor.
🔴Zelenskiy'in sorumluluk alıp uygun kararı vermesinin zamanı çoktan geldi, ancak Kiev hala bunu yapmıyor.
🔴Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çözüm açık olan tutumunu koruyor.
🔴Moskova'nın tutumu hem Washington hem de Kiev tarafından iyi biliniyor.
'ABD ile diyaloğu sürdürmemiz gerekli ve önemli'
Kremlin Sözcüsü Peskov'un diğer açıklamaları:
* Putin, yeni yabancı büyükelçilerle yapılacak toplantıda konuşacak ve konuşmasında ana dış politika konularına odaklanacak.
* Rusya, ABD ile diyaloğu sürdürmeyi gerekli ve önemli görüyor.
* Rus ve ABD'li müzakereciler arasındaki iletişim kanalları çalışmaya devam ediyor, diyalog sürüyor.
* Rusya'nın Ukrayna ile ilgili devam eden görüşmelerde ABD'ye görüşlerini sunması önemli.
* Çin ve Küresel Güney'in katılımı şartıyla Rusya'nın Ukrayna'ya barış gücü konuşlandırmayı kabul edeceği yönündeki haberler doğru değil.
* Kremlin, Witkoff ve Kushner'in Rusya ziyaretinin tarihler üzerinde anlaşmaya varıldığında gerçekleşmesini umuyor.
'START konusunda ABD'den yanıt bekliyoruz'
* Rusya, Putin'in Yeni START inisiyatifine ABD'den yanıt bekliyor, ancak henüz bir yanıt almadı.
* Herkes, Yeni START konusunda daha elverişli bir anlaşmaya ihtiyaç duyuyor, ancak buna ulaşmak o kadar kolay değil.
* Putin, Fransa ve İngiltere'nin cephaneliklerini hesaba katmadan stratejik istikrar konularını tartışmanın imkansız olduğunu söyledi.
* Çin'in Yeni START anlaşmasına ilişkin tutumu iyi biliniyor, Rusya buna saygı duyuyor.
