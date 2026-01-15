https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kredi-cekecekler-bu-tarihe-dikkat-merkez-bankasi-faiz-kararini-ne-zaman-aciklayacak-indirim-gelir-1102753918.html

Kredi çekecekler bu tarihe dikkat: Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İndirim gelir mi?

22 Ocak'taki toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Piyasalarda ocak ayının ikinci yarısı başlarken, ajandada, 22 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, ilk gündem maddesi olarak kendini gösteriyor.Merkez Bankası, 2025 yılında politika faiz oranını enflasyondaki düşüşe de paralel olarak yüzde 47,50 seviyesinden yüzde 38,00’e indirmişti.TCMB ne yapacak?Ekonomide son dönem gelişmeleri ve beklentileri dikkat alan analistler, aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0,89 ile tahminlerin altında kaldığını ve ocak ayı zamlarının da beklenen enflasyona göre yapıldığını hatırlatarak, TCMB’nin faiz indirimlerine 22 Ocak’ta da devam edebileceğini öngörüyor.Mevcut durumda politika faizi ile yıllık TÜFE arasındaki makas, 7 puanın üzerinde seyrediyor.Faiz indirimi beklentisiAnalistler, ocakta enflasyonun geçmiş yıllara göre daha ılımlı gelebileceğini, yıllık enflasyonun %30 ve daha da altına gerileyebileceğini, bütün bu gelişmelerin TCMB’ye yeni indirim için alan açtığını ifade ediyor.Piyasa beklentilerine bakıldığında ise TCMB’den gelecek haftaki toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Son olarak Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ve 31 aracı kurum ekonomistinin katılım sağladığı ankette de bu tahmin öne çıktı. Beklentilere paralel bir indirim halinde politika faizi %36,50 seviyesine gerileyecek.Kredi oranları ne durumda?Merkez Bankası'nın faiz oranları, mevduat ve kredi faizleri için de belirleyici oluyor.Analistler, politika faizinde indirimlerin devamı halinde, bankaların en büyük fon kaynakları arasında yer alan mevduat maliyetlerinin de gerileyebileceğini, bunun da zamanla kredi faizlerine yansıyabileceğini aktarıyor.Son durumda ihtiyaç kredilerinde en düşük oran 12 ay vadede %2,99 ve konut kredilerinde 120 ay vadede %2,49 olarak uygulanıyor.Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirecek ve saat 14.00'te karar duyurulacak.Beklentiler ocak yayında yapılacak toplantıda 100 veya 200 baz puan indirim olacağı yönünde.Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

