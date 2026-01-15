https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/katarli-uzman-el-udeid-hava-ussunden-personel-tahliyesi-onleyici-tedbirdir-1102780325.html
Katarlı uzman: El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesi önleyici tedbirdir
Katarlı uzman: El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesi önleyici tedbirdir
Sputnik Türkiye
Katarlı siyasi analist El-Hail, El Udeid Hava Üssü'nden yapılan tahliyenin Doha'nın bölgeyi savaştan koruma çabalarının bir parçası olarak alınan önleyici... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T19:52+0300
2026-01-15T19:52+0300
2026-01-15T19:52+0300
görüş
katar
uzman
abd
donald trump
hava üssü
doha
i̇ran
suudi arabistan
riyad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779966_0:46:1183:711_1920x0_80_0_0_98f7cfd00dc526a2a6434ee376edd9e3.png
Katarlı siyasi uzman Ali el-Hail, Sputnik’e demecinde Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesinin, ABD'nin gerginliğin arttığı dönemlerde dünya genelindeki tüm askeri üslerinde uyguladığı rutin bir prosedür olduğunu doğruladı.El-Hail, söz konusu üssün, özellikle bölgedeki gerilim devam ederken artan tehditlere karşı küresel olarak alınan önleyici tedbirlerden bir istisna olmadığını söyledi.Katarlı uzman, Katar'ın müzakere ve diyaloğun savaşın yol açacağı felaketlerden kaçınarak uluslararası kriz ve sorunların çözümünde en iyi yol olduğuna kesinlikle inandığını belirterek, siyasette kamuoyuna yapılan açıklamaların çoğu zaman dile getirilmeyen sorunları örtbas etmek için kullanıldığını ve mevcut koşullar altında tüm senaryoların hala mümkün olduğunu kaydetti.Katar ve Suudi Arabistan'ın, yakın zamanda beklenen İran'a yönelik askeri saldırıyı önlemek için çaba ve baskı uyguladığını da söyleyen El-Hail, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki şiddeti sona erdirme ve protestoculara karşı şiddeti azaltma konusundaki açıklamalarından sonra, tutumunda belirgin bir yumuşama olduğuna dikkat çekti. Analiste göre bu, Washington'ın söyleminde gerilimi azaltmaya yönelik bir kaymaya işaret ediyor.Doha ve Riyad'ın stratejik emtiaların (petrol ve doğalgaz) ana kaynağı olan bölgenin güvenliğine ve istikrarına öncelik verdiğini vurgulayan uzman, kapsamlı siyasi ve askeri güvenlik olmadan ekonomik istikrar ve yatırım çekiciliğinin sağlanamayacağını, bu durumun İran'a karşı herhangi bir hava saldırısından kaçınma isteğini açıkladığını ifade etti.El-Hail, güce dayalı ve askeri çözümlerin krizleri çözmediğini, aksine daha da kötüleştirdiğini ısrarla savunarak, bölgedeki savaş tehdidini önlemenin tek yolu diyalog olduğunun altını çizdi, şu anda atılan adımları gerekli önleyici tedbir olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abdli-yetkili-katar-ussundeki-askeri-personelin-bir-kismina-tahliye-talimati-1102738424.html
katar
abd
doha
i̇ran
suudi arabistan
riyad
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779966_88:0:1097:757_1920x0_80_0_0_201054ee4bf78ff054e36155fe57c13d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
katar, uzman, abd, donald trump, hava üssü, doha, i̇ran, suudi arabistan, riyad, washington
katar, uzman, abd, donald trump, hava üssü, doha, i̇ran, suudi arabistan, riyad, washington
Katarlı uzman: El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesi önleyici tedbirdir
Katarlı siyasi analist El-Hail, El Udeid Hava Üssü'nden yapılan tahliyenin Doha'nın bölgeyi savaştan koruma çabalarının bir parçası olarak alınan önleyici tedbir olduğunu belirtti.
Katarlı siyasi uzman Ali el-Hail, Sputnik’e demecinde Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesinin, ABD'nin gerginliğin arttığı dönemlerde dünya genelindeki tüm askeri üslerinde uyguladığı rutin bir prosedür olduğunu doğruladı.
El-Hail, söz konusu üssün, özellikle bölgedeki gerilim devam ederken artan tehditlere karşı küresel olarak alınan önleyici tedbirlerden bir istisna olmadığını söyledi.
Katarlı uzman, Katar'ın müzakere ve diyaloğun savaşın yol açacağı felaketlerden kaçınarak uluslararası kriz ve sorunların çözümünde en iyi yol olduğuna kesinlikle inandığını belirterek, siyasette kamuoyuna yapılan açıklamaların çoğu zaman dile getirilmeyen sorunları örtbas etmek için kullanıldığını ve mevcut koşullar altında tüm senaryoların hala mümkün olduğunu kaydetti.
Katar ve Suudi Arabistan'ın, yakın zamanda beklenen İran'a yönelik askeri saldırıyı önlemek için çaba ve baskı uyguladığını da söyleyen El-Hail, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki şiddeti sona erdirme ve protestoculara karşı şiddeti azaltma konusundaki açıklamalarından sonra, tutumunda belirgin bir yumuşama olduğuna dikkat çekti. Analiste göre bu, Washington'ın söyleminde gerilimi azaltmaya yönelik bir kaymaya işaret ediyor.
Doha ve Riyad'ın stratejik emtiaların (petrol ve doğalgaz) ana kaynağı olan bölgenin güvenliğine ve istikrarına öncelik verdiğini vurgulayan uzman, kapsamlı siyasi ve askeri güvenlik olmadan ekonomik istikrar ve yatırım çekiciliğinin sağlanamayacağını, bu durumun İran'a karşı herhangi bir hava saldırısından kaçınma isteğini açıkladığını ifade etti.
El-Hail, güce dayalı ve askeri çözümlerin krizleri çözmediğini, aksine daha da kötüleştirdiğini ısrarla savunarak, bölgedeki savaş tehdidini önlemenin tek yolu diyalog olduğunun altını çizdi, şu anda atılan adımları gerekli önleyici tedbir olarak nitelendirdi.