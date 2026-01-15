https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/katarli-uzman-el-udeid-hava-ussunden-personel-tahliyesi-onleyici-tedbirdir-1102780325.html

Katarlı uzman: El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesi önleyici tedbirdir

Katarlı uzman: El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesi önleyici tedbirdir

Sputnik Türkiye

15.01.2026

Katarlı siyasi uzman Ali el-Hail, Sputnik’e demecinde Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden personel tahliyesinin, ABD'nin gerginliğin arttığı dönemlerde dünya genelindeki tüm askeri üslerinde uyguladığı rutin bir prosedür olduğunu doğruladı.El-Hail, söz konusu üssün, özellikle bölgedeki gerilim devam ederken artan tehditlere karşı küresel olarak alınan önleyici tedbirlerden bir istisna olmadığını söyledi.Katarlı uzman, Katar'ın müzakere ve diyaloğun savaşın yol açacağı felaketlerden kaçınarak uluslararası kriz ve sorunların çözümünde en iyi yol olduğuna kesinlikle inandığını belirterek, siyasette kamuoyuna yapılan açıklamaların çoğu zaman dile getirilmeyen sorunları örtbas etmek için kullanıldığını ve mevcut koşullar altında tüm senaryoların hala mümkün olduğunu kaydetti.Katar ve Suudi Arabistan'ın, yakın zamanda beklenen İran'a yönelik askeri saldırıyı önlemek için çaba ve baskı uyguladığını da söyleyen El-Hail, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki şiddeti sona erdirme ve protestoculara karşı şiddeti azaltma konusundaki açıklamalarından sonra, tutumunda belirgin bir yumuşama olduğuna dikkat çekti. Analiste göre bu, Washington'ın söyleminde gerilimi azaltmaya yönelik bir kaymaya işaret ediyor.Doha ve Riyad'ın stratejik emtiaların (petrol ve doğalgaz) ana kaynağı olan bölgenin güvenliğine ve istikrarına öncelik verdiğini vurgulayan uzman, kapsamlı siyasi ve askeri güvenlik olmadan ekonomik istikrar ve yatırım çekiciliğinin sağlanamayacağını, bu durumun İran'a karşı herhangi bir hava saldırısından kaçınma isteğini açıkladığını ifade etti.El-Hail, güce dayalı ve askeri çözümlerin krizleri çözmediğini, aksine daha da kötüleştirdiğini ısrarla savunarak, bölgedeki savaş tehdidini önlemenin tek yolu diyalog olduğunun altını çizdi, şu anda atılan adımları gerekli önleyici tedbir olarak nitelendirdi.

