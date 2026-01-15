https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kanada-basbakani-carneyden-cin-acilimi-iliskiler-yeniden-rayina-giriyor-1102764528.html
Kanada Başbakanı Carney’den Çin açılımı: İlişkiler yeniden rayına giriyor
Kanada Başbakanı Mark Carney, Çin’e gerçekleştirdiği dört günlük resmi ziyaret sırasında iki ülke ilişkilerinde hızlı bir toparlanma yaşandığını söyledi... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Pekin’de Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji ile görüşen Carney, önceki başbakan Justin Trudeau döneminde yaşanan gerilimlerin ardından ilişkilerin yeniden şekillendirildiğini belirtti. Bu ziyaret, 2017’den bu yana bir Kanada başbakanının Çin’e yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.Carney, ilişkilerin bir süredir 'belirsizlik' ve 'mesafe' döneminden geçtiğini ifade ederek, 'Bu ilişkiyi olması gereken noktaya geri getiriyoruz' dedi. Kanada Başbakanı, ekiplerin ticaretteki pürüzleri gidermek ve yeni fırsatlar için platformlar oluşturmak adına yoğun mesai harcadığını söyledi.‘Kilit ve sembolik bir gelişme’Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Carney’nin ziyaretini 'kilit' ve 'sembolik' bir gelişme olarak niteledi. Wang, Kanada başbakanının sekiz yıl sonra Çin’e gelmesinin ikili ilişkiler açısından ‘tarihi bir an’ olduğunu dile getirdi.Carney, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, ısınan ilişkilerin enerji, halklar arası temaslar ve güvenlik gibi alanlarda stratejik iş birliğinin önünü açtığını kaydetti. İki liderin cuma günü yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.‘51. eyalet tartışmalarının’ ardındanİlişkilerdeki yumuşama, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl Kanada’ya gümrük tarifeleri uygulaması ve Kanada’yı ABD’nin ‘51. eyaleti’ olabileceği yönündeki tartışmalı açıklamalarının ardından Ottawa’nın ihracat pazarlarını çeşitlendirme arayışlarıyla da bağlantılı görülüyor.Son yıllarda yaşanan gerilimlerin önemli nedenlerinden biri, Kanada’nın 2024’te Çin menşeli elektrikli araçlara tarife uygulaması olmuştu. Buna karşılık Çin, Kanada’dan ithal edilen 2.6 milyar doları aşan tarım ve gıda ürününe ek vergiler getirmişti. Bu adımların ardından 2025’te Çin’in Kanada’dan ithalatında yüzde 10.4’lük düşüş kaydedildi.x
