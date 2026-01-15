https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/bati-medyasi-avrupa-ulkelerinin-ilk-askerleri-gronlanda-ulasti-1102764672.html
Batı medyası: Avrupa ülkelerinin ilk askerleri Grönland'a ulaştı
15.01.2026
Alman Bild gazetesinin yerel muhabirlerine dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland’ın ABD’ye katılması gerektiği yönündeki açıklamalarının yankıları sürerken Avrupa ülkelerinin ilk askerleri adaya ulaştı.Habere göre, Danimarka ordusuna ait bir Hercules askeri nakliye uçağı dün gece Grönland'ın başkenti Nuuk'taki havaalanına indi. Uçakta sadece Danimarka askeri personeli değil, Fransız Silahlı Kuvvetleri temsilcileri de bulunuyordu. Hemen hemen aynı anda, Danimarka’ya ait bir diğer Hercules uçağı da adanın batısındaki Kangerlussuaq havaalanına indi. Her iki uçağın da transponderleri kapalı olarak uçtuğu kaydedildi.Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Fransa ordusunda görev alan ilk askerler Grönland’a ulaştı. Bu birliklerin öncelikli misyonu istihbarat toplamak olup, yakında diğer takviye birlikler de onlara katılacak.Grönland'da konuşlanan Fransız askerleri, ağır hava koşullarına alışık dağ birliklerine mensup. Resmiyette askerler rutin bir tatbikata katılmak üzere adaya geldi, ancak fiilen söz konusu tatbikatın ne zamana kadar süreceği belli değil.Haberlere göre, Fransa'nın askeri katılımı Washington için bir sinyal niteliği taşıyor. Paris, Danimarka ile dayanışmayı ve devlet egemenliğin korunmasına vurguyapıyor. ‘Varsayımsal bir Amerikan askeri operasyonuna’ destek ise söz konusu değil.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmelere başladıktan yaklaşık 90 dakika sonra Beyaz Saray'dan ayrılmış, Rasmussen görüşmede ABD'nin ada meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini belirtmişti. Ardından birçok ülke Avrupa misyonunun bir parçası olarak adaya asker göndereceğini duyurmuştu.
13:10 15.01.2026 (güncellendi: 13:16 15.01.2026)
ABD Başkanı Trump'ın Grönland’ın ABD’ye katılması gerektiği yönündeki açıklamalarının yankıları sürerken Avrupa ülkeleri tarafından gönderilen ilk askeri birliklerin adaya ulaştığı bildirildi. Gelişmeler Batı basınında geniş yer buldu.
Alman Bild gazetesinin yerel muhabirlerine dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland’ın ABD’ye katılması gerektiği yönündeki açıklamalarının yankıları sürerken Avrupa ülkelerinin ilk askerleri adaya ulaştı.
Habere göre, Danimarka ordusuna ait bir Hercules askeri nakliye uçağı dün gece Grönland'ın başkenti Nuuk'taki havaalanına indi. Uçakta sadece Danimarka askeri personeli değil, Fransız Silahlı Kuvvetleri temsilcileri de bulunuyordu. Hemen hemen aynı anda, Danimarka’ya ait bir diğer Hercules uçağı da adanın batısındaki Kangerlussuaq havaalanına indi. Her iki uçağın da transponderleri kapalı olarak uçtuğu kaydedildi.
Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Fransa ordusunda görev alan ilk askerler Grönland’a ulaştı. Bu birliklerin öncelikli misyonu istihbarat toplamak olup, yakında diğer takviye birlikler de onlara katılacak.
Grönland'da konuşlanan Fransız askerleri, ağır hava koşullarına alışık dağ birliklerine mensup. Resmiyette askerler rutin bir tatbikata katılmak üzere adaya geldi, ancak fiilen söz konusu tatbikatın ne zamana kadar süreceği belli değil.
Haberlere göre, Fransa'nın askeri katılımı Washington için bir sinyal niteliği taşıyor. Paris, Danimarka ile dayanışmayı ve devlet egemenliğin korunmasına vurguyapıyor. ‘Varsayımsal bir Amerikan askeri operasyonuna’ destek ise söz konusu değil.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmelere başladıktan yaklaşık 90 dakika sonra Beyaz Saray'dan ayrılmış, Rasmussen görüşmede ABD'nin ada meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini belirtmişti. Ardından birçok ülke Avrupa misyonunun bir parçası olarak adaya asker göndereceğini duyurmuştu.