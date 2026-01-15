https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/italya-temsilciler-meclisi-ukraynaya-yardimi-destekleyen-karar-tasarisini-onayladi-1102780744.html

İtalya Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yardımı destekleyen karar tasarısını onayladı

İtalya Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yardımı destekleyen karar tasarısını onayladı

İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı, hükümeti 2026 yılında da Ukrayna'ya desteği sürdürmeye çağıran ve NATO, AB ile G7 koordinasyonunu öngören karar tasarısını... 15.01.2026

İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, iktidar çoğunluğuna mensup partiler tarafından sunulan ve Kiev’e yönelik yardımın 2026 yılında da sürdürülmesini öngören karar tasarısını onayladı.İtalya Bakanlar Kurulu, Aralık ayı sonunda Ukrayna’ya yardımların devamına ilişkin kararnameyi kabul etmişti. Meclis’ten geçen yeni karar, hükümeti bu çizgiyi sürdürmeye yönlendiren siyasi bir çerçeve niteliği taşıyor.Kabul edilen belge, İtalya hükümetine “Ukrayna’ya, NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde, üstlenilen yükümlülüklere uygun, nüfusu ve kritik altyapıyı korumayı ve Avrupa kıtasının genel güvenliğini sağlamayı hedefleyen katkılar yoluyla destek vermeyi sürdürme” görevi veriyor.Belgede ayrıca “sivil nüfusa yönelik yardımın artırılması” taahhüdü de yer alıyor. İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, kararda destek biçimlerine ilişkin bağlayıcı yükümlülükler arasında ‘askeri’ ifadesi açıkça yer almıyor; ancak ‘askeri’ terimi karar metninin giriş bölümünde geçiyor.

