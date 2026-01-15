https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/italya-temsilciler-meclisi-ukraynaya-yardimi-destekleyen-karar-tasarisini-onayladi-1102780744.html
İtalya Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yardımı destekleyen karar tasarısını onayladı
İtalya Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yardımı destekleyen karar tasarısını onayladı
Sputnik Türkiye
İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı, hükümeti 2026 yılında da Ukrayna’ya desteği sürdürmeye çağıran ve NATO, AB ile G7 koordinasyonunu öngören karar tasarısını... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T20:21+0300
2026-01-15T20:21+0300
2026-01-15T20:21+0300
dünya
i̇talya temsilciler meclisi
karar tasarısı
ukrayna
kiev
avrupa
nato
g7
roma
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101421/86/1014218642_0:66:1147:711_1920x0_80_0_0_8a8ec6b95ef52311aed5a49fd2553c89.jpg
İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, iktidar çoğunluğuna mensup partiler tarafından sunulan ve Kiev’e yönelik yardımın 2026 yılında da sürdürülmesini öngören karar tasarısını onayladı.İtalya Bakanlar Kurulu, Aralık ayı sonunda Ukrayna’ya yardımların devamına ilişkin kararnameyi kabul etmişti. Meclis’ten geçen yeni karar, hükümeti bu çizgiyi sürdürmeye yönlendiren siyasi bir çerçeve niteliği taşıyor.Kabul edilen belge, İtalya hükümetine “Ukrayna’ya, NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde, üstlenilen yükümlülüklere uygun, nüfusu ve kritik altyapıyı korumayı ve Avrupa kıtasının genel güvenliğini sağlamayı hedefleyen katkılar yoluyla destek vermeyi sürdürme” görevi veriyor.Belgede ayrıca “sivil nüfusa yönelik yardımın artırılması” taahhüdü de yer alıyor. İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, kararda destek biçimlerine ilişkin bağlayıcı yükümlülükler arasında ‘askeri’ ifadesi açıkça yer almıyor; ancak ‘askeri’ terimi karar metninin giriş bölümünde geçiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/zaharova-ukraynadaki-yabanci-askeri-birlikler-rus-ordusu-icin-mesru-hedef-1102775763.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101421/86/1014218642_56:0:1093:778_1920x0_80_0_0_aae90ce0595380a47ddd354fadab8a7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇talya temsilciler meclisi, karar tasarısı, ukrayna, kiev, avrupa, nato, g7, roma, avrupa birliği
i̇talya temsilciler meclisi, karar tasarısı, ukrayna, kiev, avrupa, nato, g7, roma, avrupa birliği
İtalya Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya yardımı destekleyen karar tasarısını onayladı
İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı, hükümeti 2026 yılında da Ukrayna’ya desteği sürdürmeye çağıran ve NATO, AB ile G7 koordinasyonunu öngören karar tasarısını kabul etti.
İtalya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, iktidar çoğunluğuna mensup partiler tarafından sunulan ve Kiev’e yönelik yardımın 2026 yılında da sürdürülmesini öngören karar tasarısını onayladı.
İtalya Bakanlar Kurulu, Aralık ayı sonunda Ukrayna’ya yardımların devamına ilişkin kararnameyi kabul etmişti. Meclis’ten geçen yeni karar, hükümeti bu çizgiyi sürdürmeye yönlendiren siyasi bir çerçeve niteliği taşıyor.
Kabul edilen belge, İtalya hükümetine “Ukrayna’ya, NATO, Avrupa Birliği, G7 ülkeleri ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde, üstlenilen yükümlülüklere uygun, nüfusu ve kritik altyapıyı korumayı ve Avrupa kıtasının genel güvenliğini sağlamayı hedefleyen katkılar yoluyla destek vermeyi sürdürme” görevi veriyor.
Belgede ayrıca “sivil nüfusa yönelik yardımın artırılması” taahhüdü de yer alıyor. İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, kararda destek biçimlerine ilişkin bağlayıcı yükümlülükler arasında ‘askeri’ ifadesi açıkça yer almıyor; ancak ‘askeri’ terimi karar metninin giriş bölümünde geçiyor.