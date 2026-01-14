Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/kara-kuvvetleri-komutanligi-ihalelerine-yonelik-sorusturmada-5-supheli-tutuklandi-1102746132.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker olmak üzere gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T22:35+0300
2026-01-14T22:41+0300
türki̇ye
kara kuvvetleri komutanlığı
sulh ceza hakimliği
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088771067_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d6c8bc529f4d0f479acf10559f793db.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük soruşturmasına dair açıklama yaptı.Açıklamaya göre Sulh Ceza Hakimliği'nce gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise 'edimin ifasına fesat karıştırma', ''rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.Başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında Askeri Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlenmişti.Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edilmişti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-16-isim-pozitif-cikti-1102744661.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088771067_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_af29e77560ae02e1d257cb87593dce92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kara kuvvetleri komutanlığı, sulh ceza hakimliği, cumhuriyet başsavcılığı, ankara
kara kuvvetleri komutanlığı, sulh ceza hakimliği, cumhuriyet başsavcılığı, ankara

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

22:35 14.01.2026 (güncellendi: 22:41 14.01.2026)
© AATutuklama
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA
Abone ol
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker olmak üzere gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük soruşturmasına dair açıklama yaptı.
Açıklamaya göre Sulh Ceza Hakimliği'nce gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise 'edimin ifasına fesat karıştırma', ''rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Askeri Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlenmişti.
Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedilmişti.
İstanbul Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
TÜRKİYE
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı: 15 isim pozitif çıktı
21:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала