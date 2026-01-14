https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/kara-kuvvetleri-komutanligi-ihalelerine-yonelik-sorusturmada-5-supheli-tutuklandi-1102746132.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı
22:35 14.01.2026 (güncellendi: 22:41 14.01.2026)
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker olmak üzere gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük soruşturmasına dair açıklama yaptı.
Açıklamaya göre Sulh Ceza Hakimliği'nce gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı, 5 şüpheli hakkında ise 'edimin ifasına fesat karıştırma', ''rüşvet almak ve vermek" suçlarından tutuklama kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla, 12 Ocak 2026 tarihinde kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi, firma adına imza atan 15 şüpheli, 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Askeri Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü'nde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlenmişti.
Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 ihaleye konu hak ediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı tespit edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedilmişti.