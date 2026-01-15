https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/istanbul-barselona-seferini-yapan-thy-ucaginda-bomba-alarmi--1102773447.html
İstanbul-Barselona seferini yapan THY uçağında 'bomba tehdidi' alarmı
Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Barselona seferini yapan uçakta bir yolcunun "bomba tehdidi" içeren internet ağı oluşturması nedeniyle alarm verildi. Güvenlik... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T15:11+0300
2026-01-15T15:11+0300
2026-01-15T15:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:240:1201:915_1920x0_80_0_0_1831830166fb28d61012693018155601.jpg
THY'nin İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını "bomba tehdidi" içerecek şekilde düzenlediği tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Uçak Barselona'ya inerken soruşturma başlatıldı. THY'den açıklama geldiKonuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu bilgileri paylaştı:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/09/1063226971_0:127:1201:1027_1920x0_80_0_0_f50bf8edb86037a3e0a6ed4f8f6bc5dc.jpg
15:11 15.01.2026 (güncellendi: 15:43 15.01.2026)
Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Barselona seferini yapan uçakta bir yolcunun "bomba tehdidi" içeren internet ağı oluşturması nedeniyle alarm verildi. Güvenlik prosedürleri devreye alınırken uçak Barselona'ya indirildi.
THY'nin İstanbul–Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını "bomba tehdidi" içerecek şekilde düzenlediği tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Uçak Barselona'ya inerken soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün şu bilgileri paylaştı:
"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."