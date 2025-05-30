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Uçakta 'bomba' sohbeti pahalıya patladı
Uçakta 'bomba' sohbeti pahalıya patladı
Sputnik Türkiye
Ankara Diyarbakır uçağında bomba sohbeti yapan üç kişi gözaltına alındı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T16:47+0300
2025-05-30T16:47+0300
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Ankara-Diyarbakır seferini yapan AJet uçağında 'bomba' sohbeti üç yolcuya pahalıya patladı. Gözaltına alınan ve idari para cezası uygulanan üç yolcu bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine girdi. Diğer yolcular duydu, pilot polis çağırdıAnkara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu. Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.Gözaltına alındılarUçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.
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diyarbakır, ajet, uçak, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı, yasaklı yolcu listesi
diyarbakır, ajet, uçak, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı, yasaklı yolcu listesi

Uçakta 'bomba' sohbeti pahalıya patladı

16:47 30.05.2025
© Fotoğrafİran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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Ankara Diyarbakır uçağında bomba sohbeti yapan üç kişi gözaltına alındı.
Ankara-Diyarbakır seferini yapan AJet uçağında 'bomba' sohbeti üç yolcuya pahalıya patladı. Gözaltına alınan ve idari para cezası uygulanan üç yolcu bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine girdi.

Diğer yolcular duydu, pilot polis çağırdı

Ankara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu. Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.

Gözaltına alındılar

Uçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.
Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.
Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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