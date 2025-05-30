https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ucakta-bomba-sohbeti-pahaliya-patladi-1096665479.html

Uçakta 'bomba' sohbeti pahalıya patladı

Uçakta 'bomba' sohbeti pahalıya patladı

Sputnik Türkiye

Ankara Diyarbakır uçağında bomba sohbeti yapan üç kişi gözaltına alındı. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T16:47+0300

2025-05-30T16:47+0300

2025-05-30T16:47+0300

yaşam

diyarbakır

ajet

uçak

bomba ihbarı

asılsız bomba ihbarı

yasaklı yolcu listesi

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Ankara-Diyarbakır seferini yapan AJet uçağında 'bomba' sohbeti üç yolcuya pahalıya patladı. Gözaltına alınan ve idari para cezası uygulanan üç yolcu bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine girdi. Diğer yolcular duydu, pilot polis çağırdıAnkara-Esenboğa Havalimanı'nda saat 08.00'de Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi 3 yolcunun, aralarındaki konuşmada "bomba" kelimesini kullandıkları duyuldu. Durumun haber verilmesi üzerine pilot, güvenlik protokollerini devreye sokarak uçağa polis çağırdı.Gözaltına alındılarUçaktan indirilerek terminale alınan 3 yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis uçakta ve yolcu bagajlarında detaylı arama yaparken terminale alınan yolculara ikramda bulunuldu.Aramaların tamamlanmasının ardından AJet'in VF6810 sefer sayılı Ankara-Diyarbakır uçuşu, gecikmeli gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin, ifadeleri alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.Ayrıca AJet, şikayetçi olduğu bu kişileri bir yıl süreyle yasaklı yolcu listesine aldı.

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Sputnik Türkiye

diyarbakır, ajet, uçak, bomba ihbarı, asılsız bomba ihbarı, yasaklı yolcu listesi