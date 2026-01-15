https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/israil-lubnana-hava-saldirisi-duzenledi-1102778142.html
İsrail, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırılara başladığını doğruladı.
İsrail Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee’nin, Güney Lübnan’daki Sahmar köyü için yaptığı tahliye uyarısının ardından hava saldırısı başladı.Lübnan makamları, şu ana kadar köy çevresinde iki saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.
17:54 15.01.2026 (güncellendi: 18:08 15.01.2026)
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah’a ait hedeflere yönelik saldırılara başladığını doğruladı.
İsrail Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee’nin, Güney Lübnan’daki Sahmar köyü için yaptığı tahliye uyarısının ardından hava saldırısı başladı.
Lübnan makamları, şu ana kadar köy çevresinde iki saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.