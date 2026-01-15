Türkiye
İsrail, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah’a ait hedeflere yönelik saldırılara başladığını doğruladı. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T17:54+0300
2026-01-15T18:08+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
hizbullah
İsrail Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee’nin, Güney Lübnan’daki Sahmar köyü için yaptığı tahliye uyarısının ardından hava saldırısı başladı.Lübnan makamları, şu ana kadar köy çevresinde iki saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.
i̇srail
lübnan
tr_TR
ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah
ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah

İsrail, Lübnan’a hava saldırısı düzenledi

17:54 15.01.2026 (güncellendi: 18:08 15.01.2026)
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah’a ait hedeflere yönelik saldırılara başladığını doğruladı.
İsrail Sözcüsü Yarbay Avichay Adraee’nin, Güney Lübnan’daki Sahmar köyü için yaptığı tahliye uyarısının ardından hava saldırısı başladı.
Lübnan makamları, şu ana kadar köy çevresinde iki saldırının gerçekleştirildiğini bildirdi.
