https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/israil-ateskesin-2-asamasina-gecilmesine-ragmen-gazzeye-havadan-ve-karadan-saldirmaya-devam-ediyor-1102758897.html
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:53+0300
2026-01-15T10:53+0300
2026-01-15T10:53+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
steve witkoff
i̇srail
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100566788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6022acbc7be6e6f76a1ddcc7d986c978.jpg
14 Ocak'ta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirmişti. Bugün ise İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/rusyada-ingiliz-istihbarat-mensubu-tespit-edildi-1102758717.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100566788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d196345dcd1319e4d604326c3570031e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
steve witkoff, i̇srail, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, haberler
steve witkoff, i̇srail, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, haberler
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
14 Ocak'ta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirmişti. Bugün ise İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.
Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.