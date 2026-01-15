https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/israil-ateskesin-2-asamasina-gecilmesine-ragmen-gazzeye-havadan-ve-karadan-saldirmaya-devam-ediyor-1102758897.html

İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor

İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

14 Ocak'ta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirmişti. Bugün ise İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.

