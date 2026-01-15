Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
14 Ocak'ta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirmişti. Bugün ise İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze'ye havadan ve karadan saldırmaya devam ediyor

10:53 15.01.2026
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi
İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar, Sderot sınır hattından görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone ol
İsrail, ateşkesin 2. aşamasına geçilmesine rağmen Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava ve topçu saldırıları düzenledi.
14 Ocak'ta ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirmişti. Bugün ise İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni bombalarken, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı da İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.
Güneydeki Han Yunus kenti ise İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan yoğun ateşle saldırıya maruz kaldı.
