İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump savaşı değil diplomasiyi tercih etmeli
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a ‘ABD’nin geçmişte yaptığı hataları tekrarlamama’ çağrısı yaparak, diplomasinin savaştan daha iyi bir... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, Washington’un geçmişteki hatalarını tekrarlamaması ve Tahran’a karşı savaş seçeneği yerine diplomasi yolunu tercih etmesi gerektiğini söyledi.İran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, Washington’un geçmişteki hatalarını tekrarlamaması ve Tahran’a karşı savaş seçeneği yerine diplomasi yolunu tercih etmesi gerektiğini söyledi.
Mesajım şu: Haziranda yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Savaş ile diplomasi arasında bir tercih yapılacaksa, diplomasi en iyi yoldur; her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile olumlu bir etkileşim deneyimimiz olmasa da. Buna rağmen diplomasi savaştan çok daha iyidir.
İran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.