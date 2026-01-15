https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/iran-disisleri-bakani-arakci-trump-savasi-degil-diplomasiyi-tercih-etmeli-1102748555.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump savaşı değil diplomasiyi tercih etmeli

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Trump savaşı değil diplomasiyi tercih etmeli

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’a ‘ABD’nin geçmişte yaptığı hataları tekrarlamama’ çağrısı yaparak, diplomasinin savaştan daha iyi bir... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fox News’e verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, Washington’un geçmişteki hatalarını tekrarlamaması ve Tahran’a karşı savaş seçeneği yerine diplomasi yolunu tercih etmesi gerektiğini söyledi.İran’da protesto dalgası aralık ayı sonunda, ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı üzerine Tahran’da başlamış ve ülkenin birçok kentine yayılmıştı. 8 Ocak’ta, 1979’da devrilen İran Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi’nin çağrıları sonrasında gösteriler yeniden yoğunlaşmış, aynı gün ülkede internet erişimi kesilmişti. Birçok kentte protestolar zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüşmüş, İran siyasi sistemine karşı sloganlar atılmış, hem güvenlik güçleri hem de göstericiler arasında can kayıpları yaşandığı bildirilmişti. İran yönetimi, olayların arkasında ABD ve İsrail’in bulunduğunu öne sürmüş, 12 Ocak’ta ise durumun kontrol altına alındığını açıklamıştı.

