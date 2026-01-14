Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-irandaki-olumlerin-durdurulacagi-ve-infaz-planlarinin-olmadigi-konusunda-bilgilendirildim-1102746889.html
Trump: İran'daki ölümlerin durdurulacağı ve infaz planlarının olmadığı konusunda bilgilendirildim
Trump: İran'daki ölümlerin durdurulacağı ve infaz planlarının olmadığı konusunda bilgilendirildim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran’da iddia edilen öldürmelerin sona erdiği ve yetkililerin infaz yapmayı planlamadığı yönünde kendisine bilgi verildiğini açıkladı. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T23:16+0300
2026-01-14T23:16+0300
türki̇ye
abd
donald trump
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102746732_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_950d61ece307a853a8c0985b4c7dafa3.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da iddia edilen cinayetlerin durduğunu ve İranlı yetkililerin infaz gerçekleştirme niyetinde olmadığı konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/italya-ve-polonya-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisinda-bulundu-1102746401.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102746732_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_bc89eda314d4237dffa49210db060ab4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ran
abd, donald trump, i̇ran

Trump: İran'daki ölümlerin durdurulacağı ve infaz planlarının olmadığı konusunda bilgilendirildim

23:16 14.01.2026
© AP Photo / Ryan SunABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ryan Sun
Abone ol
ABD Başkanı Trump, İran’da iddia edilen öldürmelerin sona erdiği ve yetkililerin infaz yapmayı planlamadığı yönünde kendisine bilgi verildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da iddia edilen cinayetlerin durduğunu ve İranlı yetkililerin infaz gerçekleştirme niyetinde olmadığı konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"İran'daki öldürmelerin durduğu ve infaz planı olmadığı söylendi. Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendim. Bunu öğreneceğiz."
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
Dün, 22:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала