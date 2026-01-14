Trump: İran'daki ölümlerin durdurulacağı ve infaz planlarının olmadığı konusunda bilgilendirildim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/trump-irandaki-olumlerin-durdurulacagi-ve-infaz-planlarinin-olmadigi-konusunda-bilgilendirildim-1102746889.html
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da iddia edilen cinayetlerin durduğunu ve İranlı yetkililerin infaz gerçekleştirme niyetinde olmadığı konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
"İran'daki öldürmelerin durduğu ve infaz planı olmadığı söylendi. Bunu güvenilir kaynaklardan öğrendim. Bunu öğreneceğiz."