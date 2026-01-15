https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/irak-seferlerinin-durduruldugu-iddialariyla-ilgili-aciklama-1102782989.html

'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarıyla ilgili açıklama

Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu yönünde iddialara THY ve DMM'den açıklamalar geldi. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T23:33+0300

2026-01-15T23:33+0300

2026-01-15T23:33+0300

Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.TYH'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.DMM iddiaları yalanladıTürkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2026

