https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/irak-seferlerinin-durduruldugu-iddialariyla-ilgili-aciklama-1102782989.html
'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarıyla ilgili açıklama
'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu yönünde iddialara THY ve DMM'den açıklamalar geldi. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T23:33+0300
2026-01-15T23:33+0300
2026-01-15T23:33+0300
türki̇ye
irak
türkiye
türk hava yolları (thy)
thy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfcf5d89cf76e9aba52ebb7476d74bda.jpg
Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.TYH'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.DMM iddiaları yalanladıTürkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/tahran-buyukelciliginden-iranda-bulunan-turk-vatandaslarina-dikkatli-olmalari-cagrisi--1102781894.html
türki̇ye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4623737d4f48a5deabe7289e693e53be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irak, türkiye, türk hava yolları (thy), thy
irak, türkiye, türk hava yolları (thy), thy
'Irak seferlerinin durdurulduğu' iddialarıyla ilgili açıklama
Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu yönünde iddialara THY ve DMM'den açıklamalar geldi. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirilirken iddialar yalanlandı.
Türk Hava Yolları (THY), bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
TYH'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur.