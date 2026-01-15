https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/tahran-buyukelciliginden-iranda-bulunan-turk-vatandaslarina-dikkatli-olmalari-cagrisi--1102781894.html

Tahran Büyükelçiliği'nden İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı

Tahran Büyükelçiliği'nden İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve İran’a seyahat etmeyi planlayanların da son dönemde yaşanan... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T21:59+0300

2026-01-15T21:59+0300

2026-01-15T22:02+0300

türki̇ye

i̇ran

türkiye

seyahat

seyahat uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097699335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2570b670f1e4258b08e3d6fdc3cfde.jpg

Tahran Büyükelçiliği, İran’a seyahat edecek ve hali hazırda İran’da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarına dair uyarıda bulunan bir açıklama yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:Büyükelçilik ayrıca Konsolosluk çağrı merkezine ve İran’daki temsilciliklere 7 gün 24 saat ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.İran'daki gösterilerİran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/15-ocak-irandaki-ayaklanmalarin-ve-siddet-olaylarinin-sonuclari-1102772562.html

türki̇ye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, türkiye, seyahat, seyahat uyarısı