https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/tahran-buyukelciliginden-iranda-bulunan-turk-vatandaslarina-dikkatli-olmalari-cagrisi--1102781894.html
Tahran Büyükelçiliği'nden İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı
Tahran Büyükelçiliği'nden İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve İran’a seyahat etmeyi planlayanların da son dönemde yaşanan... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T21:59+0300
2026-01-15T21:59+0300
2026-01-15T22:02+0300
türki̇ye
i̇ran
türkiye
seyahat
seyahat uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097699335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2570b670f1e4258b08e3d6fdc3cfde.jpg
Tahran Büyükelçiliği, İran’a seyahat edecek ve hali hazırda İran’da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarına dair uyarıda bulunan bir açıklama yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:Büyükelçilik ayrıca Konsolosluk çağrı merkezine ve İran’daki temsilciliklere 7 gün 24 saat ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.İran'daki gösterilerİran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/15-ocak-irandaki-ayaklanmalarin-ve-siddet-olaylarinin-sonuclari-1102772562.html
türki̇ye
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097699335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8dd424711956894641cffcb4ae640db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, türkiye, seyahat, seyahat uyarısı
i̇ran, türkiye, seyahat, seyahat uyarısı
Tahran Büyükelçiliği'nden İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısı
21:59 15.01.2026 (güncellendi: 22:02 15.01.2026)
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli olmaları ve İran’a seyahat etmeyi planlayanların da son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Tahran Büyükelçiliği, İran’a seyahat edecek ve hali hazırda İran’da bulunan Türk vatandaşlarını güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarına dair uyarıda bulunan bir açıklama yaptı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
İran’a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın, son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkate alarak hareket etmelerinde; İran’da bulunan vatandaşlarımızın ise güvenlikleri hususunda dikkatli olmalarında ve gelişmelere dair olabilecek duyuruları, Bakanlığımız ve İran’daki temsilciliklerimizin resmi internet sitelerinden/sosyal medya hesaplarından takip etmelerinde yarar görülmektedir.
Büyükelçilik ayrıca Konsolosluk çağrı merkezine ve İran’daki temsilciliklere 7 gün 24 saat ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.
İran’da 28 Aralık 2025’te ekonomik sıkıntılar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.
Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.
İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.