İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
15.01.2026
dünya
i̇ran
i̇ngiltere
büyükelçilik
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.İngiltere Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
i̇ran
i̇ngiltere
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.
İngiltere Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, geçici olarak kapatılmıştır. Bu ülkeye yönelik seyahat uyarıları da konsolosluk hizmetlerindeki değişimi içerecek şekilde güncellenmiştir. Güvenlik nedeniyle Büyükelçilik personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçiliğimiz uzaktan hizmet vermeye devam edecektir."