İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği ülkedeki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Büyükelçiliğin uzaktan hizmet vereceği bildirildi. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.İngiltere Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

04:31 15.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği ülkedeki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Büyükelçiliğin uzaktan hizmet vereceği bildirildi.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki protestolar nedeniyle geçici olarak kapatılırken tüm personel de geçici olarak ülke dışına çıkarıldı.
İngiltere Hükümet Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği, geçici olarak kapatılmıştır. Bu ülkeye yönelik seyahat uyarıları da konsolosluk hizmetlerindeki değişimi içerecek şekilde güncellenmiştir. Güvenlik nedeniyle Büyükelçilik personeli geçici olarak İran'dan çıkarılmıştır. Büyükelçiliğimiz uzaktan hizmet vermeye devam edecektir."
