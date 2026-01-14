https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/italya-ve-polonya-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisinda-bulundu-1102746401.html
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri yönündeki çağrısını güçlü bir şekilde yinelediği, İran'da yaklaşık 600 İtalyan'ın bulunduğu ve bunların çoğunun Tahran bölgesinde yaşadığı belirtildi.Polonya Dışişleri Bakanlığı da kendi açıklamasında, Polonya vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmesi gerektiğini belirtti. Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada, "İran'dan derhal ayrılmayı ve bu ülkeye seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi
