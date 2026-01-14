Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/italya-ve-polonya-vatandaslarina-irani-terk-etmeleri-cagrisinda-bulundu-1102746401.html
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran’ı derhal terk etmeleri ve ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T22:47+0300
2026-01-14T22:47+0300
dünya
i̇talya
polonya
tahran
i̇ran
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_15b95f5eb34e31b00a68fe2d6c9afda1.png
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri yönündeki çağrısını güçlü bir şekilde yinelediği, İran'da yaklaşık 600 İtalyan'ın bulunduğu ve bunların çoğunun Tahran bölgesinde yaşadığı belirtildi.Polonya Dışişleri Bakanlığı da kendi açıklamasında, Polonya vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmesi gerektiğini belirtti. Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada, "İran'dan derhal ayrılmayı ve bu ülkeye seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bati-basini-abdnin-irana-askeri-mudahalesi-24-saat-icinde-gerceklesebilir-1102744432.html
i̇talya
polonya
tahran
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/06/1088887114_45:0:704:494_1920x0_80_0_0_7aa213ed889ff1629ce5f39c45f4021a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇talya, polonya, tahran, i̇ran, dışişleri bakanlığı
i̇talya, polonya, tahran, i̇ran, dışişleri bakanlığı

İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

22:47 14.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Abone ol
İtalya ve Polonya, vatandaşlarına İran’ı derhal terk etmeleri ve ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.
İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri yönündeki çağrısını güçlü bir şekilde yinelediği, İran'da yaklaşık 600 İtalyan'ın bulunduğu ve bunların çoğunun Tahran bölgesinde yaşadığı belirtildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı da kendi açıklamasında, Polonya vatandaşlarının İran'ı derhal terk etmesi gerektiğini belirtti.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medyada yayınladığı bir açıklamada, "İran'dan derhal ayrılmayı ve bu ülkeye seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi
İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
Batı basını: ABD’nin İran’a askeri müdahalesi 24 saat içinde gerçekleşebilir
20:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала