İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada karar 15 gün içerisinde açıklanacak

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada karar 15 gün içerisinde açıklanacak

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararını 15 gün içerisinde açıklayacağını... 15.01.2026

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması yapıldı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi başkanı, davaya ilişkin kararın ise 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklanacağını belirttiKarar için gün verdiEkrem İmamoğlu ve avukatları ile davalı İstanbul Üniversitesinin avukatları hazır bulunduğu duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun eşi Dilek ile oğlu Selim İmamoğlu, CHP genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer izleyici olarak yer aldı. Mahkeme başkanı duruşmada, bugün İmamoğlu ile avukatları ve İstanbul Üniversitesinin avukatlarının beyanlarının alınacağını, davaya ilişkin kararın ise 15 gün içerisinde dosya üzerinden açıklanacağını belirtti.Üniversite kendi yaptığı işlemi inkar ediyorDuruşmada beyanda bulunan İmamoğlu, bugünkü davanın hayati önemde olduğunu ve buradaki itirazın sadece kendisiyle ilgili olmadığını anlatacaklarını söyledi. Bugün mahkemeye diploma savunması için gelmediğini ifade eden İmamoğlu, "Bir gencin devletine inanarak kurduğu emeğinin nasıl geriye doğru söküldüğünü göstermek için geldim." dedi.İmamoğlu, İstanbul Üniversitesinin 2024 yılı ekim ayında yapmış olduğu bir çalışma olduğunu kaydederek, "Üniversitenin, 'Yatay Geçiş Bilgi Notu' başlıklı raporu çok önemli. Kendi hazırladığı bilgi notunda diyor ki, '35 yıl önce aradığınız şartlar bugün yoktu.'. Yani, 'Bu kuralları alıp 18 yaşındaki gencin başına balyoz gibi indiremezsiniz.' diyor. Dahası bu uygulamanın istisnai değil, yerleşik bir uygulama olduğu da açıkça yazıyor. Şimdi üniversite kendi bilgi notuna rağmen kendi yaptığı işlemi inkar ediyor. Kendi hazırladığı not geçerli değilse hangi belge geçerli olacak?" diye konuştu.'Bu hukuki bir değerlendirme değil, kötü niyetle yapılmış bir tutumdur'Dilekçenin yanı sıra geldiği üniversiteye ait belgeler ile kimlik belgelerinin, transkriptin hatta üniversitenin tanıtım broşürünün de başvuru dosyasına eklendiğini belirten İmamoğlu, beyanını şu şekilde sürdürdü:"Özetle söylüyorum, her şey dosyadadır. Bugün geriye dönüp 'Bilgi eksikti, üniversite yanıltıldı.' demek, hem dosyanın içeriğiyle hem de üniversitenin en üst düzeyde yaptığı idari işlemlerle bağdaşmamaktadır. Bu, hukuki bir değerlendirme değil, kötü niyetle yapılmış bir tutumdur. Bu, asılsız ithamlarla yürütülen bir kurban yaratma çabasıdır. Bu, bir tuzak kurma girişimidir. Bu diploma, İstanbul Üniversitesinin inceleyerek, araştırarak, ölçerek ve kabul ederek kendi iradesiyle verdiği resmi bir devlet belgesidir. Yıllarca geçerli sayılmıştır. Yıllarca devletin tüm kurumlarında kabul edilmiştir. Bugün üzerinde yazan tarih, imza ve mühür neyse odur. Ben, bütün bu süreçlerden geçmiş bir belgenin yok sayılmasını kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı olduğumu ilan ettikten sonra 35 yıldır geçerli olan diplomam iptal edilmiştir. Bu bir varsayım değildir, yorum değildir. Bu takvimle sabit bir olgudur. Sormak zorundayım, 35 yıl boyunca susan idare neden tam da bu açıklamadan sonra harekete geçmiştir?"

