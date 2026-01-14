Danimarka: Grönland konusunda ABD yönetimiyle yaptığımız görüşmede bir çözüme ulaşamadık ve bunu da beklemiyordum

"Grönland ile ilgili ABD'nin endişelerini gidermek için çalışıyoruz. ABD'li yetkililerle samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, ancak görüşlerimiz farklı kalmaya devam ediyor. Grönland'ın toprak bütünlüğüne saygı duymayan fikirler kesinlikle kabul edilemez. Grönland konusunda üst düzey bir çalışma grubu oluşturacağız. Grönland konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile diyaloğu sürdüreceğiz. Grönland konusunda üst düzey bir çalışma grubu oluşturacağız ve bu grup önümüzdeki hafta toplanacak. Çalışma grubu, belirlediğimiz kırmızı çizgileri gözeterek Başkan Trump'ın Grönland hakkındaki endişelerini görüşecek. ABD'nin Grönland'ı satın alması gereksiz. İstihbarat, Çin savaş gemilerinin yaklaşık on yıldır Grönland'a yaklaşmadığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz, ancak ülkemizin onlara ait olmasını istemiyoruz. Grönland'da Çin'in hiçbir varlığı yok ve bu asla olmayacak. Son yıllarda Arktik'teki savunma kapasitemizi güçlendirmek için 15 milyar dolar ayırdık. Grönland konusunda ABD yönetimiyle yaptığımız görüşmede bir çözüme ulaşamadık ve bunu da beklemiyordum. ABD yönetimiyle yaptığımız görüşmede kırmızı çizgilerimizi vurguladık ve daha fazla anlayışa ihtiyaç var."