https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-ankara-munasebetlerinde-somut-adimlar-atmanin-vakti-geldi-1102218983.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan-Ankara münasebetlerinde somut adımlar atmanın vakti geldi

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ikili münasebetler hususunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek bu adımların... 25.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-25T17:06+0300

2025-12-25T17:06+0300

2025-12-25T17:07+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970277_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_5487cc6f67e658322a1eed59b9bab1d8.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamasında gelecek yıl Ankara’nın Erivan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 'sembolik adımlar' atacağını açıklamıştı.Söz konusu hatırlatmaya yanıt veren Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:'Yakın gelecekte adımların atılacağını umuyorum''Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası ile (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu dile getirdi.

