Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-ankara-munasebetlerinde-somut-adimlar-atmanin-vakti-geldi-1102218983.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan-Ankara münasebetlerinde somut adımlar atmanın vakti geldi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan-Ankara münasebetlerinde somut adımlar atmanın vakti geldi
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ikili münasebetler hususunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek bu adımların... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-25T17:06+0300
2025-12-25T17:07+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
erivan
ankara
recep tayyip erdoğan
nikol paşinyan
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970277_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_5487cc6f67e658322a1eed59b9bab1d8.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamasında gelecek yıl Ankara’nın Erivan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 'sembolik adımlar' atacağını açıklamıştı.Söz konusu hatırlatmaya yanıt veren Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:'Yakın gelecekte adımların atılacağını umuyorum''Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası ile (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ermenistan-basbakani-pasinyan-zaman-meselesi-diyerek-konustu-turkiye-ile-normallesmenin-onunde-1100612747.html
ermenistan
erivan
ankara
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098970277_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_bd969354108962e21700ee9a87d3e223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, erivan, ankara, recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, azerbaycan, zengezur koridoru, uluslararası barış ve refah için trump rotası, tripp
türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, erivan, ankara, recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, azerbaycan, zengezur koridoru, uluslararası barış ve refah için trump rotası, tripp

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan-Ankara münasebetlerinde somut adımlar atmanın vakti geldi

17:06 25.12.2025 (güncellendi: 17:07 25.12.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ikili münasebetler hususunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek bu adımların atılacağına ilişkin umudunu dile getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamasında gelecek yıl Ankara’nın Erivan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 'sembolik adımlar' atacağını açıklamıştı.
Söz konusu hatırlatmaya yanıt veren Paşinyan, şu cümleleri kaydetti:
İkili diyaloğumuz çerçevesinde artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi ve umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek.

'Yakın gelecekte adımların atılacağını umuyorum'

'Zengezur Koridoru' olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası ile (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.
Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.
Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikili ticaretin geliştirilmesi ve bu ülkeye ihracatın sağlanması yönünde yakın gelecekte adımların atılacağını umduğunu dile getirdi.
Erdoğan, liderler zirvesinde Aliyev ve Paşinyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
POLİTİKA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 'zaman meselesi' diyerek konuştu: 'Türkiye ile normalleşmenin önünde engel yok'
30 Ekim, 12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала