RTÜK, aile yapısını hedef aldığı iddiasıyla 'Jasmine' adlı diziye inceleme başlattı

Başrolünde Asena Keskinci'nin yer aldığı Jasmine isimli dizi hakkında RTÜK inceleme başlattı. 15.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101810986_0:121:1242:820_1920x0_80_0_0_65adb86437b462a7a2585cdc466be095.jpg

Oyuncu Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizi hakkında RTÜK, inceleme başlattı. Dizi hakkında Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlatıldığı kaydedildi. İnceleme sürüyorDijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluğun daha da büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:"Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. RTÜK, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek, aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

SON HABERLER

