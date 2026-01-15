Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a askeri müdahaleye karşıyız, otantik sorunları kendileri çözmeliler
12:17 15.01.2026 (güncellendi: 13:11 15.01.2026)
© Serhat ÇağdaşHakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da yıllık değerlendirme toplantısında konuşuyor. Bakan Fidan, "Türkiye'nin İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini" belirterek "çabalarımızı sürdüreceğiz" derken "İran'a askeri müdahaleye karşıyız, otantik sorunları kendileri çözmeliler" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Gazze’de yaşanan soykırım uluslararası hukuk ve insani değerler bakımından 2025’in en ağır ve öncelikli gündem maddesi oldu.
Açıkça söylemek gerekir ki günümüzün küresel yönetişim modeli bu sınav karşısında sınıfta kaldı.
Önümüzdeki dönemde ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi, Filistinliler’in barış ve huzur içinde yaşa
Rusya-Ukrayna krizi transatlantik ilişkilerde alışılagelmiş kalıpların sorgulandığı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Türkiye olarak barışın tesisi için çok yoğun çaba gösterdik.
Avrupa güvenlik mimarisi tartışmalarının ise daha uzun yıllar tartışma konusu olacak.
Öte yandan Suriye’nin içinden geçtiği büyük dönüşüm, 2025 yılının önemli gelişmelerinden birini teşkil etti.
SDG meselesi ise Suriye ve bölgemizin geri kalanı için sorun olmaya devam ediyor.
Türkiye olarak bu konudaki kararlı tutumumuzu 2026 yılında da sürdüreceğiz.
İran sorusu: Diplomatik çabaları sürdüreceğiz
Biliyorsunuz bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik.
İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız, İran’ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor.
Bölgemizde süre gelen sorunlardan biri de İran'ın uzun yıllar maruz kaldığı yaptırımlar ve bölgedeki politik uyumsuzluklar.
Biz İran'ın dostu olarak samimi şekilde görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yüzyıllara dayanan bir sınırımız var. İki halk birbirine benziyor.
İran'da olacak her şey bizi yakından ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.
İran'ın başlıca aktörlerle sorunlarını çözmesi bizim de menfaatimize.
Bizim önceliğimiz güç kullanılmaması.
12 gün savaşında da gördük. ABD'nin saldırısıyla karşı karşıya kalındı. Bunun tekrar etmesi bizim tasvip ettiğimiz şey değil. Sorunların diplomatik yollarla çözülmesini istiyoruz. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. İnşallah Amerika ile İran bu konuyu gerek arabulucular ya da direkt kendi aralırnda çözerler.
Suriye: İstediğimiz anayasal vatandaşlık formulü
10 Mart mutabakatının uygulanması konusunda adım atılmadığı için uygulamaya geçilemedi. Suriye yönetiminin buna ihtiyacı yok. Bu hem bölge ülke olarak bizim kendilerinden temennimiz, hem de onların gündeminde bu var.
Ama burada altın oran şu, anayasal azınlık çerçevesinde kendilerini ayrı bir unsur olarak görmeleri ayrı şeyler. Zaten problemin çıktığı yer burası. Bizim istediğimiz anayasal vatandaşlık formülünün olması, insanlar kendi dillerini, dinlerini eşit şekilde yaşarken, aynı zamanda vatandaşlığa entegre olacakları şekilde olmaları önemli.
Ama bölgeyi etniksel, dinsel olarak bölmek istikrarı engeller. Bölünmeyi ideoloji aracı olarak değil, ortak insanlığın menfaati olarak söylüyorum.
‘CAATSA kalkınca F-35 ve diğer başka konular da hayata geçer’
CAATSA kalkınca F-35 ve diğer başka konular da hayata geçer" F-35 konusuna gelince; biliyorsunuz bu aslında CAATSA'nın uygulanmasının neticesinde ortaya çıkan bir sorun. Yani biz olaya sadece F-35 açısından bakmıyoruz.
CAATSA'nın genel olarak ortadan kaldırılması konusunda yürütülen diplomatik çalışmalarımız var. İki lider; New York sonrası Cumhurbaşkanımız Washington'u ziyaret ettiğinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında, 25 Eylül'de aslında Sayın Trump'la Sayın Erdoğan arasında varılan mutabakat sonucunda bu sorunun da diğer sorunlar gibi iki ülke gündeminden çıkması konusunda bir irade oluştu.
Bunu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi bu iradenin, iki taraflı iradenin hayata geçmesindeki teknik zorlukların, problemlerin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Bu irade burada mevcut. Biz bunu inşallah bu sene CAATSA'nın kalktığına şahit oluruz, sizin dediğiniz F-35 ve diğer başka konular da hayata geçer.
Vize konusuna gelince, AB tek vize haline getiriyor, aslında siz tek bir ülkeye müracaat ediyorsunuz işlem olarak. Böyle bir idari sorun var. Pandemide kapalı kalmıştı, şimdi bu kabiliyetleri tekrar kazandılar ve belli yerlerde sorunlar çözülüyor.
Daha çok etkileyen boyutu, Avrupa’da aslında göçten dolayı, göçmenlik meselesinden dolayı, artık bir politika malzemesi haline gelmesi ve bu politikayı güdenlerin giderek mevzi kazanması.
Doktor olsun, mühendis olsun dışarıda insanların rengine, duruşuna bakıyorlar, Avrupa’nın bu noktaya gelmesi üzücü.
Benim korkum, bu konuda zaten artık yığınsal göç durmuştur. Kendileri de biliyorlar, ama aşırı sağın yükselmesi için bu konudaki rüzgara ihtiyacı var. Avrupa artık dışarıdan göç almanın değil, içeriden alınanın siyaset merkezi yapılmasına evrilebilir.