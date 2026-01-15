Dışişleri Bakanı Fidan: İran'a askeri müdahaleye karşıyız, otantik sorunları kendileri çözmeliler

Biliyorsunuz bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik. Biliyorsunuz bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik.

İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşıyız, İran'ın kendi içindeki otantik sorunlarını kendisini çözmesi gerekiyor.

Bölgemizde süre gelen sorunlardan biri de İran'ın uzun yıllar maruz kaldığı yaptırımlar ve bölgedeki politik uyumsuzluklar.

Biz İran'ın dostu olarak samimi şekilde görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yüzyıllara dayanan bir sınırımız var. İki halk birbirine benziyor.

İran'da olacak her şey bizi yakından ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

İran'ın başlıca aktörlerle sorunlarını çözmesi bizim de menfaatimize.

Bizim önceliğimiz güç kullanılmaması.