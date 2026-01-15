Çinli uzman: ABD’nin uçak gemisi sevki, İran’ı hızla istikrarsızlaştırma planının çöktüğünü gösteriyor
Çinli askeri analist Qin An, ABD uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu ve Orta Asya’ya kaydırılmasını, Trump yönetiminin İran hükümetini sokak hareketleriyle devirmeye dönük girişiminin başarısızlığı sonrası ‘telafi edici’ bir hamle olarak nitelendirdi.
Çinli askeri uzman Qin An, ABD uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu ve Orta Asya’ya yönlendirmesini Sputnik’e değerlendirdi. Qin An, bu sevkiyatın, Trump yönetiminin İran’ı hızla istikrarsızlaştırma hedefinin boşa çıkmasının ardından atılmış “telafi edici” bir adım olduğunu söyledi.
Qin An, bu hamlenin birçok nedeni olduğunu belirterek şunları kaydetti:
Birincisi, Trump İran’a karşı geniş çaplı eylemlere hazırlanmak zorunda ve bu nedenle asker göndermektedir. Trump’ın Grönland üzerinde de toprak iddiaları var; İran’ı kontrol altına almadan Grönland’ı ele geçirme hedefini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor. İkincisi, bu adım İran’daki sokak protestolarına verilen bir destektir.
Üçüncüsü, bu, ABD’ye tam olarak boyun eğmeyen Kanada, Danimarka ve hatta Fransa ile Almanya gibi ülkelere verilen bir uyarıdır; itaatsizlik halinde güç kullanma tehdidinin hissedilmesi amaçlanmaktadır. Dördüncüsü ise, ABD’de Trump’ın iç siyasi rakiplerine, özellikle de Venezüella’ya yönelik eylemlerini sınırlamaya çalışan Kongre’ye yönelik bir gözdağıdır.
Qin An, ABD iç siyasetindeki gerilime atıf yaparak, “Başkan Yardımcısı Vance’in, Trump’ın Venezüella’ya karşı adımlarını sınırlamaya yönelik Kongre girişimini reddeden kritik oyu kullanmasının ardından, ABD’deki iç mücadele daha da keskinleşti. Bu askeri hamle, Trump’a karşı gelinmemesi gerektiği yönünde içeriye de bir uyarı niteliği taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.