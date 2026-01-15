Çinli uzman: ABD’nin uçak gemisi sevki, İran’ı hızla istikrarsızlaştırma planının çöktüğünü gösteriyor

Birincisi, Trump İran’a karşı geniş çaplı eylemlere hazırlanmak zorunda ve bu nedenle asker göndermektedir. Trump’ın Grönland üzerinde de toprak iddiaları var; İran’ı kontrol altına almadan Grönland’ı ele geçirme hedefini gerçekleştiremeyeceğini düşünüyor. İkincisi, bu adım İran’daki sokak protestolarına verilen bir destektir.

Üçüncüsü, bu, ABD’ye tam olarak boyun eğmeyen Kanada, Danimarka ve hatta Fransa ile Almanya gibi ülkelere verilen bir uyarıdır; itaatsizlik halinde güç kullanma tehdidinin hissedilmesi amaçlanmaktadır. Dördüncüsü ise, ABD’de Trump’ın iç siyasi rakiplerine, özellikle de Venezüella’ya yönelik eylemlerini sınırlamaya çalışan Kongre’ye yönelik bir gözdağıdır.