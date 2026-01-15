Çinli uzman: ABD’nin ‘İran’ yaptırımlarının ilk hedefi Çin

Eğer İran'la ekonomik ve ticari bağları olan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasından bahsediyorsak, şüphesiz ilk hedef Çin olacak. Aslında böyle bir politika yeni değil. Trump daha önce Çin'e yaptırım uygulama veya gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunmuştu. Buna karşılık, Çin'in dış politikası her zaman son derece netti. Egemen bir devlet olarak, ABD tek taraflı gümrük vergisi uygularsa, Çin kaçınılmaz olarak misilleme yapacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son açıklamaları da Çin'in böyle bir senaryoya hazır olduğunu gösteriyor.