Çinli uzman: ABD'nin 'İran' yaptırımlarının ilk hedefi Çin
Çinli uzman: ABD’nin ‘İran’ yaptırımlarının ilk hedefi Çin
ABD'nin 'yaptırım' politikasının yeni olmadığını söyleyen Zhu, Çin'in sakin kalması ve soğukkanlılıkla tepki vermesi gerektiğini belirtti.
Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Zhu Weilie, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planlarını değerlendirdi.ABD’nin karşısında iki seçeneğin olduğuna dikkat çeken Çinli uzman, “Birincisi, İran'a karşı İsrail ile birlikte veya tek başına askeri güç kullanmak. İkincisi de, askeri güç kullanımının imkansız olduğu durumda uygulanabilecek, İran'a veya onunla ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulamak” diyerek şu yorumda bulundu:Trump'ın mevcut politikasının kaotik ve çok yönlü olduğunu söyleyen Zhu, ABD’nin sadece İran'a baskı yapmakla kalmadığını belirterek şunu ekledi:
çin, abd, i̇ran, yaptırım, gümrük vergisi
çin, abd, i̇ran, yaptırım, gümrük vergisi

Çinli uzman: ABD’nin ‘İran’ yaptırımlarının ilk hedefi Çin

14:10 15.01.2026
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin ABD bayrakları
Çin ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
ABD’nin ‘yaptırım’ politikasının yeni olmadığını söyleyen Zhu, Çin’in sakin kalması ve soğukkanlılıkla tepki vermesi gerektiğini belirtti.
Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Profesör Zhu Weilie, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD'nin İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama planlarını değerlendirdi.
ABD’nin karşısında iki seçeneğin olduğuna dikkat çeken Çinli uzman, “Birincisi, İran'a karşı İsrail ile birlikte veya tek başına askeri güç kullanmak. İkincisi de, askeri güç kullanımının imkansız olduğu durumda uygulanabilecek, İran'a veya onunla ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulamak” diyerek şu yorumda bulundu:
Eğer İran'la ekonomik ve ticari bağları olan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasından bahsediyorsak, şüphesiz ilk hedef Çin olacak. Aslında böyle bir politika yeni değil. Trump daha önce Çin'e yaptırım uygulama veya gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunmuştu. Buna karşılık, Çin'in dış politikası her zaman son derece netti. Egemen bir devlet olarak, ABD tek taraflı gümrük vergisi uygularsa, Çin kaçınılmaz olarak misilleme yapacak. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün son açıklamaları da Çin'in böyle bir senaryoya hazır olduğunu gösteriyor.
Trump'ın mevcut politikasının kaotik ve çok yönlü olduğunu söyleyen Zhu, ABD’nin sadece İran'a baskı yapmakla kalmadığını belirterek şunu ekledi:
Venezuela'daki son eylemleri ülke içinde ve uluslararası alanda endişelere yol açtı. Trump ayrıca Grönland'ı ilhak etme arzusunu da dile getirdi. Bu durumda, Çin'in sakin kalması ve soğukkanlılıkla tepki vermesi gerektiğine inanıyorum.
