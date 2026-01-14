https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/dunyadaki-en-buyuk-risklerin-zirvesine-jeoekonomik-catisma-yerlesti-1102730483.html

Dünyadaki en büyük risklerin zirvesine ‘jeoekonomik çatışma’ yerleşti

Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık yayımladığı Küresel Riskler Raporu'na göre, jeoekonomik çatışma, 2026 ve gelecek 2 yıla ilişkin en ciddi risk olarak değerlendiriliyor. Gelecek dönem riskleri haberde...

İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık yayımladığı Küresel Riskler Raporu'na göre, ‘jeoekonomik çatışma’ küresel ekonomi için kısa vadede en büyük risk olarak görülürken uzun vadeli risklerde aşırı hava olayları ilk sırada yer aldı.Dünya Ekonomik Forumu'nun İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Yıllık Toplantıları öncesi Küresel Riskler 2026 Raporu yayımlandı.Bu yıl 21'incisi yayımlanan raporda, akademi, iş dünyası, hükümetler, uluslararası organizasyonlar ve sivil toplum olmak üzere 1300'ün üzerinde küresel liderin acil, 2 yıllık kısa ve 10 yıllık uzun vadeli risklere ilişkin görüşleri alındı.‘Gerilim küresel krizi tetikleyebilir’Rapora göre, katılımcıların yüzde 18'i, jeoekonomik gerilimi bu yıl küresel bir krizi tetikleyebilecek risk olarak görüyor. Gelecek 2 yıl için de en büyük risk olarak görülen jeopolitik gerilim, geçen yılki sıralamaya göre sekiz basamak yükselerek küresel ekonomik görünüme yönelik riskler arasında ilk sıraya yerleşti‘Devlet temelli silahlı çatışmalar’Dünyada gelecek 2 yıla ilişkin riskler açısından ilk sıradaki jeopolitik gerilim riskini, yanlış bilgi ve dezenformasyon, toplumsal bölünme, aşırı hava olayları ve devlet temelli silahlı çatışmalar izledi.Gelecek 10 yıla yönelik risklerde ilk sırada aşırı hava olayları bulunurken bu riski biyo çeşitlilik kaybı, dünya sistemlerinde kritik değişiklikler, yanlış bilgi ve dezenformasyon ile yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları takip etti.‘Yeni bir rekabet düzeni şekilleniyor’WEF Başkanı Borge Brende, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Davos'taki Yıllık Toplantıları'nın dünyadaki risk ve fırsatları anlamak için önemli bir platform olacağını belirtirken ekledi:‘Gelecek 10 yıl en azından istikrarsız’Buna göre, ‘belirsizlik’ 2026'daki küresel risk görünümünün belirleyici teması oldu. Raporun katılımcıları, kısa ve uzun vadeli küresel risk görünümünü olumsuz olarak değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 50'si gelecek 2 yıl için ‘çalkantılı ve fırtınalı’ bir görünüm beklerken bu oran gelecek 10 yıl için yüzde 57'ye yükseldi.Görüş bildiren liderlerin yüzde 40'ı gelecek 2 yılın ve yüzde 32'si gelecek 10 yılın en azından istikrarsız geçeceğini bildirdi.

