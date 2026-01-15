https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/bm-uyardi-sudanda-cocuklar-gunler-icinde-acliktan-olebilir-1102779120.html

BM uyardı: Sudan'da çocuklar günler içinde açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler’in (BM) Sudan’daki insani yardım koordinatörü Denise Brown, Darfur’a yapılan son BM ziyaretlerinin ardından korkunç koşullarla karşılaşıldığını söyledi.Brown, Kuzey Darfur’daki Um Baru bölgesinde çocuklar arasındaki yetersiz beslenme oranının yüzde 53’e ulaştığını belirterek, “Bu, acil durum eşiğinin üç katı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.Açlık, kuşatma ve süregelen çatışmaBrown, çok sayıda çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme yaşadığını ve tedavi edilmediği takdirde bunun ölümcül olduğunu söyledi. Brown konuyla ilgili “En geç haftalar, hatta günler içinde ölümler” sözlerini ekledi.BM’ye göre Nisan 2023’ten bu yana süren savaş, binlerce kişinin ölümüne, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine ve nüfusun yüzde 40’ından fazlasının ciddi gıda güvensizliği yaşamasına yol açtı.Yardım erişimi sınırlı, risk artıyorBM destekli gıda izleme kuruluşları, Kuzey Darfur’daki el-Faşir ve Güney Kordofan’daki Kadugli bölgelerinde kıtlık koşullarının sürdüğünü bildirdi. Kuşatma altındaki bazı bölgelerde insani yardım erişiminin daha da kötüleşmesinin beklendiği aktarıldı.Brown, el-Faşir’in büyük bölümünün yıkıldığını, patlamamış mühimmat ve mayınlar nedeniyle hareketlerin sınırlı olduğunu söyledi. BM ekiplerinin hastaneler, pazarlar ve yerinden edilmiş sivillere su arıtma malzemeleri ve beslenme desteği ulaştırdığı aktarıldı.

