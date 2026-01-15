Türkiye
ABD'den İran ile bağlantılı yeni yaptırımlar
İranlı bazı isimlar ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler Listesi’ne (SDN) eklendi.Bakanlığın web sitesinde yayınlanan listede İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 11 kişi ismi ve 13 kuruluş yer aldı.Hava sahası yeniden açıldıİran’da NOTAM’ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açılmıştı. İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırılmıştı.ABugün ayrıca ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar’daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıld
ABD’den İran ile bağlantılı yeni yaptırımlar

18:23 15.01.2026 (güncellendi: 18:27 15.01.2026)
ABD İran bayrak
ABD Hazine Bakanlığı İranlı 11 isim ve 13 kuruluşa yeni yaptırımlar içeren bir liste yayınladı.
İranlı bazı isimlar ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler Listesi’ne (SDN) eklendi.
Bakanlığın web sitesinde yayınlanan listede İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu 11 kişi ismi ve 13 kuruluş yer aldı.

Hava sahası yeniden açıldı

İran’da NOTAM’ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açılmıştı.
İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırılmıştı.
ABugün ayrıca ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar’daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıld
