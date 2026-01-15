Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/bilim-insanlarindan-hayati-bulus-sprey-gibi-sikiliyor-bir-saniyede-kanamayi-durduruyor-1102757884.html
Bilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor
Bilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, acil durumlarda uygulandıktan kısa süre sonra yaraları kapatabilen sprey geliştirdi. Püskürtüldükten hemen sonra yara üzerinde jel bir bariyer... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:18+0300
2026-01-15T10:18+0300
sağlik
bilim
teknoloji
yaralanma
tıbbi yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102757711_0:1115:1576:2001_1920x0_80_0_0_17f2d18b24bb68f509850836a396197c.jpg
Güney Kore'deki KAIST bilim insanları, doğrudan yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniyede jel bariyer oluşturarak kanamayı durduran bir toz hemostatik geliştirdi. Uzmanlar bu çalışmanın, çatışma alanlarından acil tıbbi müdahale gerektiren olaylara kadar geniş bir kullanım alanı yaratabileceğini belirtti.KAIST'lı ekip, sprey şeklinde uygulanabilen toz bazlı bir hemostatik madde geliştirildiğini duyurdu. Yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniye içinde güçlü bir hidrojel bariyere dönüşen bu madde, kanamayı hızlıca durdurabilme özelliğine sahip.Araştırmacılar, geliştirilen maddenin çatışmada, afet bölgelerinde ve zorlu çevresel koşullarda bile hızla sertleşerek etkisini gösterebileceğini belirtti. Ayrıca uzun süreli depolamaya uygun olan bu madde, yapısı sayesinde acil durumlarda anında kullanıma hazır tutulabiliyor.'Mevcut yöntemlerinde ötesinde bir çözüm'Uzmanlar, günümüzde kullanılan yama tipi hemostatik ürünlerin, düz yapıları nedeniyle derin veya düzensiz yaralarda terince etkili olmadığını savunuyor. KAIST ekibi projenin başında, bu sınırlamaları aşmak için toz formda bir madde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yapı sayesinde madde, derin ve düzensiz yaralar da dahil olmak üzere farklı yara tiplerine kolaylıkla uygulanabildi. Tek bir formülün geniş bir yaralanma yelpazesinde kullanılabilmesi, acil müdahalelerde esneklik sağladı.Maddenin yalnızca kanı emerek bariyer oluşturmadığını belirten araştırmacılar, bunun ayrıca kandaki iyonlarla kimyasal reaksiyona girerek kanın daha hızlı pıhtılaşmasını sağladığını duyurdu. Maddenin diğer özellikleri ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/arastirma-uzay-yolculugu-astronotlarin-beyninin-konumunu-degistiriyor-1102728071.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102757711_0:638:2048:2174_1920x0_80_0_0_85bcec716ad82f9cf6f69ae88dfc07bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilim, teknoloji, yaralanma, tıbbi yardım
bilim, teknoloji, yaralanma, tıbbi yardım

Bilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor

10:18 15.01.2026
© Fotoğraf / PexelsBilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor
Bilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© Fotoğraf / Pexels
Abone ol
Bilim insanları, acil durumlarda uygulandıktan kısa süre sonra yaraları kapatabilen sprey geliştirdi. Püskürtüldükten hemen sonra yara üzerinde jel bir bariyer oluşturan sprey, acil durumlarda hastanın yarasını anında kapatıyor.
Güney Kore'deki KAIST bilim insanları, doğrudan yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniyede jel bariyer oluşturarak kanamayı durduran bir toz hemostatik geliştirdi. Uzmanlar bu çalışmanın, çatışma alanlarından acil tıbbi müdahale gerektiren olaylara kadar geniş bir kullanım alanı yaratabileceğini belirtti.
KAIST'lı ekip, sprey şeklinde uygulanabilen toz bazlı bir hemostatik madde geliştirildiğini duyurdu. Yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniye içinde güçlü bir hidrojel bariyere dönüşen bu madde, kanamayı hızlıca durdurabilme özelliğine sahip.
Araştırmacılar, geliştirilen maddenin çatışmada, afet bölgelerinde ve zorlu çevresel koşullarda bile hızla sertleşerek etkisini gösterebileceğini belirtti. Ayrıca uzun süreli depolamaya uygun olan bu madde, yapısı sayesinde acil durumlarda anında kullanıma hazır tutulabiliyor.

'Mevcut yöntemlerinde ötesinde bir çözüm'

Uzmanlar, günümüzde kullanılan yama tipi hemostatik ürünlerin, düz yapıları nedeniyle derin veya düzensiz yaralarda terince etkili olmadığını savunuyor. KAIST ekibi projenin başında, bu sınırlamaları aşmak için toz formda bir madde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yapı sayesinde madde, derin ve düzensiz yaralar da dahil olmak üzere farklı yara tiplerine kolaylıkla uygulanabildi. Tek bir formülün geniş bir yaralanma yelpazesinde kullanılabilmesi, acil müdahalelerde esneklik sağladı.
Maddenin yalnızca kanı emerek bariyer oluşturmadığını belirten araştırmacılar, bunun ayrıca kandaki iyonlarla kimyasal reaksiyona girerek kanın daha hızlı pıhtılaşmasını sağladığını duyurdu. Maddenin diğer özellikleri ise şöyle:
Kendi ağırlığının yedi katından fazla kan emebiliyor,
Yüksek basınçlı ve yoğun kanamalarda dahi kan akışını hızlı durdurabiliyor,
Yapışma gücünün 40 kPa’nın üzerinde olması, elle uygulanan güçlü baskılara karşı dayanıklılık sağlıyor,
Oda sıcaklığı ve yüksek nem koşullarında iki yıl boyunca bozulmuyor,
Hayvan deneylerinde hızlı yara iyileşmesi ile birlikte damar ve kolajen oluşumunun da arttığı gözlemlendi.
Astronot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
SAĞLIK
Araştırma: Uzay yolculuğu astronotların beyninin konumunu değiştiriyor
Dün, 11:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала