Bilim insanlarından 'hayati' buluş: Sprey gibi sıkılıyor, bir saniyede kanamayı durduruyor
Bilim insanları, acil durumlarda uygulandıktan kısa süre sonra yaraları kapatabilen sprey geliştirdi. Püskürtüldükten hemen sonra yara üzerinde jel bir bariyer... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Güney Kore'deki KAIST bilim insanları, doğrudan yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniyede jel bariyer oluşturarak kanamayı durduran bir toz hemostatik geliştirdi. Uzmanlar bu çalışmanın, çatışma alanlarından acil tıbbi müdahale gerektiren olaylara kadar geniş bir kullanım alanı yaratabileceğini belirtti.KAIST'lı ekip, sprey şeklinde uygulanabilen toz bazlı bir hemostatik madde geliştirildiğini duyurdu. Yaraya püskürtüldüğünde yaklaşık bir saniye içinde güçlü bir hidrojel bariyere dönüşen bu madde, kanamayı hızlıca durdurabilme özelliğine sahip.Araştırmacılar, geliştirilen maddenin çatışmada, afet bölgelerinde ve zorlu çevresel koşullarda bile hızla sertleşerek etkisini gösterebileceğini belirtti. Ayrıca uzun süreli depolamaya uygun olan bu madde, yapısı sayesinde acil durumlarda anında kullanıma hazır tutulabiliyor.'Mevcut yöntemlerinde ötesinde bir çözüm'Uzmanlar, günümüzde kullanılan yama tipi hemostatik ürünlerin, düz yapıları nedeniyle derin veya düzensiz yaralarda terince etkili olmadığını savunuyor. KAIST ekibi projenin başında, bu sınırlamaları aşmak için toz formda bir madde geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yapı sayesinde madde, derin ve düzensiz yaralar da dahil olmak üzere farklı yara tiplerine kolaylıkla uygulanabildi. Tek bir formülün geniş bir yaralanma yelpazesinde kullanılabilmesi, acil müdahalelerde esneklik sağladı.Maddenin yalnızca kanı emerek bariyer oluşturmadığını belirten araştırmacılar, bunun ayrıca kandaki iyonlarla kimyasal reaksiyona girerek kanın daha hızlı pıhtılaşmasını sağladığını duyurdu. Maddenin diğer özellikleri ise şöyle:
