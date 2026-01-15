Türkiye
Beyaz Saray: Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırması, Trump'ın karar alma sürecini etkilemiyor
Beyaz Saray: Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırması, Trump'ın karar alma sürecini etkilemiyor
15.01.2026
Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla yapılan son görüşmeyi değerlendirdi.Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland konusundaki toplantıda Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı da hazır bulundu. Verimli bir toplantıydı. İyi bir toplantıydı. Ve bu toplantıda, iki taraf da Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere devam edecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı." dedi. Leavitt, bu görüşmelerin iki ila üç haftada bir yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Ayrıca Leavitt, çeşitli Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırmasının, Trump'ın bu konudaki karar alma sürecini etkilemediğini söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/trump-grolandi-ilhak-edecek-mi-bahsi-acildi-senaryo-oranlari-ne-diyor--1102782827.html
karoline leavitt, grönland, abd, beyaz saray
karoline leavitt, grönland, abd, beyaz saray

Beyaz Saray: Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırması, Trump'ın karar alma sürecini etkilemiyor

23:59 15.01.2026
Beyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla yapılan son görüşme hakkındaki açıklamasında Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesinin 'Trump'ın karar alma sürecine etki etmediğini' ifade etti.
Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla yapılan son görüşmeyi değerlendirdi.
Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland konusundaki toplantıda Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı da hazır bulundu. Verimli bir toplantıydı. İyi bir toplantıydı. Ve bu toplantıda, iki taraf da Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere devam edecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı." dedi. Leavitt, bu görüşmelerin iki ila üç haftada bir yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca Leavitt, çeşitli Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırmasının, Trump'ın bu konudaki karar alma sürecini etkilemediğini söyledi:
Avrupa'daki birliklerin başkanın karar alma sürecini etkilediğini ya da Grönland'ı ele geçirme hedefini hiçbir şekilde etkilediğini düşünmüyorum
Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
DÜNYA
Trump Gröland'ı ilhak edecek mi bahsi açıldı: Senaryo oranları ne diyor?
Dün, 23:28
