Beyaz Saray: Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırması, Trump'ın karar alma sürecini etkilemiyor

Beyaz Saray, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarıyla yapılan son görüşmeyi değerlendirdi.Basın Sözcüsü Karoline Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Grönland konusundaki toplantıda Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı da hazır bulundu. Verimli bir toplantıydı. İyi bir toplantıydı. Ve bu toplantıda, iki taraf da Grönland'ın satın alınması konusunda teknik görüşmelere devam edecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı." dedi. Leavitt, bu görüşmelerin iki ila üç haftada bir yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Ayrıca Leavitt, çeşitli Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker konuşlandırmasının, Trump'ın bu konudaki karar alma sürecini etkilemediğini söyledi:
Avrupa'daki birliklerin başkanın karar alma sürecini etkilediğini ya da Grönland'ı ele geçirme hedefini hiçbir şekilde etkilediğini düşünmüyorum