Bakan Yumaklı: Baraj yapmak belediyenin görevi, su sıkıntısı yaşanmasının sebebi beceriksizlik

Özgür Bey her zamanki gibi yanlış bir şey söylemiş. 1 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar 2024 yılında 15.4 milyon metreküp, 2025 yılında da 12.8 milyon metreküp su akmıştır. Mansur Yavaş "Çamlıdere'den hat getiriyoruz. Biz yapıyoruz. Parasını biz ödüyoruz. Açılışını yapıyorlar bizi de davet etmiyorlar" açıklamasını yapmıştı. Hazine Maliye Bakanlığımız parayı temin ediyor. ABB "Ben bunu öderim" diyor. Yatırım planımızı aldık ve projeyi 2027'de bitireceğiz dedik. Ama 2026'da bitireceğiz. Burada temel atma töreni yapıldı. Ben ve Mansur Yavaş davet edildik. ASKİ Genel Müdürü katıldı. Ben de katılamadım. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tane baraj yok. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. 7 yılda baraj yapılır. İstenirse yapılır. 2054 yılına kadar yapılan Master Planı'nda bazı su kaynaklarını istemişler. Biz de vermişiz bazılarını. DSİ hidrojelik test yaptı. Kesikköprü Barajı'na 2029 sonrası için 200 milyon metreküplük yatırım yapalım demişler. Biz de burada bu kadar su yok. 2029 sonrası garanti su 100 milyon metreküp, bu nedenle Batı Karadeniz'deki havzalarını bakın demişiz.