Bakan Yumaklı: Baraj yapmak belediyenin görevi, su sıkıntısı yaşanmasının sebebi beceriksizlik
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin konuştu "Baraj yapmak belediyelerin görevi. Bütün kaynaklar Ankara'ya yetiyor. Su sıkıntısı yaşanmasının sebebi beceriksizlik. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tane baraj yok. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. 7 yılda baraj yapılır. İstenirse yapılır." diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki su sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. Ankara'da yaşan su krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Yumaklı, şu noktalara dikkat çekti:
'Belediye kurala uyarsa işbirliği yapıyoruz'
Belediye tüm kurallara uyuyorsa iş birliği yapıyoruz. Partisine vs bakmıyoruz. Bunun örnekleri var. "Biz hizmet için partisine bakmayız" diyor Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız böyle derken ben neden tersini düşünüm. Hiçbir belediye şunu söyleyemez "Ben istedim, evet dediler". Hayır böyle bir şey yok. Böyle çalışmayız. Mühendisler çalışır. "Paşa gönlüm istedi kabul ettim, istemedi reddettim" gibi bir şey olamaz. Türkiye böyle bir ülke değil.
'Ankara'ya 3 hattan su geliyor'
Gerede sistemini anlatmak için Ankara'nın su sistemini anlatmam lazım. 3 tane sistemden geliyor Ankara'ya su. Bir tanesi Çamlıdere Barajı'ndan iletim hatlarıyla İvedik Arıtma Tesisi 'ne geliyor. Bu hattı oluşturan en önemli su kaynağı Ulusu Çayı üzerinden Çamlıdere Barajı'na akan oradan da İvedik Arıtma Tesisi 'ne geliyor. Buradan da dağıtılıyor. Buna Gerede sistemi deniyor. Gerede sisteminde su gelip gelmemesiyle ilgili Ankara'nın yaşadığı su sorununun birbiriyle alakası yok. İkincisi Kurt Boğazı hattı denilen hat, İvedik Arıtma Tesisi 'ne geliyor. Buradan da Ankara'ya dağılıyor. Üçüncü hatta, Kesikköprü Barajı'ndan arıtma tesisine gelir. İvedik Arıtma Tesisi'nden yine dağıtılıyor. 3 hattan bu tesise su gelir ve Ankara'ya su dağıtılır.
'Yazın alınması gereken yerden kışın su almayın'
2023 yılından itibaren hep şunu söylüyoruz; "Belediyeler kuraklığı dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmek zorundalar." Denge gözetilmeli. Bir hattan çok alıp diğer hattan az almayın diyoruz. Ankara'da şöyle oldu; Kesikköprü Barajı'ndan arıtma tesisinden su gelirken bir elektrik gideri oluştuğu için Çamlıdere Barajı'ndan gelen suya yüklenildi. Çünkü kendi basıncıyla geliyor. Böylelikle Çamlıdere Barajı'nın seviyesi düştü. Çok su çekildiği için buharlaşma oldu ve kış aylarındaki gibi yaz aylarında çok su olmadı. "Yazın almanız gereken yerden kışın su almayın" diyoruz. Çamlıdere Barajı'ndan o kadar çok su çektiler ki barajın kendi basıncıyla gelen su miktarı azaldı ve arıtma tesisine su alamadılar. Çünkü basıncını kaybetti. Böyle bir durumu öngörmeleri gerekiyordu. Burada basıncı sağlayacak pompa sistemi kurmaları gerekiyordu. Bunlar bu sistemi hazırlayana kadar vatandaşlarımız su sorunu çekti. Bu kadar basit ve komik bir durum.
'Su sıkıntısının sebebi beceriksizlik'
Eylül ayında sayın Başkan beni aradı. "Su problemi yaşayacağız gibi görünüyor. Çankırı sınırlarında Koyunbaba Barajı var. Bana buradan su verir misiniz?" dedi. Ben de "Başkanım ne gerekiyorsa yaparız. Siz çalışmalarınızı yapın ve gönderin" dedim. Ekipler görüştü. "Bana 3 ay için 9 milyon metreküplük su lazım. Bu suyu almama izin verirseniz bir hat çekeceğim. Bu benim için problem olmaz" dedi. Bizim arkadaşlar da "Tamam" demiş. Ama hala yapacaklar. Aldığı izinle beraber hattı çekmesi gerekiyordu ama yapmadı. Bütün kaynaklar Ankara'ya yetiyor. Su sıkıntısı yaşanmasının sebebi beceriksizlik. Bir de kayıp kaçak hadisesi var. Barajdan arıtma tesisine veriyorsunuz. 100 birim su olsun bu. Çeşmeyi açtığınızda 60 birim su geliyor. Kayıp kaçak hadisesi bu. Bunu binlerce sebebi olabilir. Buna belediyenin bakması gerekiyor. Yüzde 20 seviyesine inmek istiyoruz burada. Ankara'da yüzde 47. Arıtma tesisine gelen suyu vatandaşınıza aktaramıyorsunuz. Bu da belediyelerin yapmak istemediği bir şey. Ankara'da yaşadığı sorun kuraklıkla ilgili değil. Ankara'da yaşanan sorun beceriksizlik.
'Mansur Yavaş'ı yaptığı tek baraj yok'
Özgür Bey her zamanki gibi yanlış bir şey söylemiş. 1 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar 2024 yılında 15.4 milyon metreküp, 2025 yılında da 12.8 milyon metreküp su akmıştır. Mansur Yavaş "Çamlıdere'den hat getiriyoruz. Biz yapıyoruz. Parasını biz ödüyoruz. Açılışını yapıyorlar bizi de davet etmiyorlar" açıklamasını yapmıştı. Hazine Maliye Bakanlığımız parayı temin ediyor. ABB "Ben bunu öderim" diyor. Yatırım planımızı aldık ve projeyi 2027'de bitireceğiz dedik. Ama 2026'da bitireceğiz. Burada temel atma töreni yapıldı. Ben ve Mansur Yavaş davet edildik. ASKİ Genel Müdürü katıldı. Ben de katılamadım. Mansur Yavaş'ın yaptığı bir tane baraj yok. Olmayan bir şeyi söylüyorlar. 7 yılda baraj yapılır. İstenirse yapılır. 2054 yılına kadar yapılan Master Planı'nda bazı su kaynaklarını istemişler. Biz de vermişiz bazılarını. DSİ hidrojelik test yaptı. Kesikköprü Barajı'na 2029 sonrası için 200 milyon metreküplük yatırım yapalım demişler. Biz de burada bu kadar su yok. 2029 sonrası garanti su 100 milyon metreküp, bu nedenle Batı Karadeniz'deki havzalarını bakın demişiz.