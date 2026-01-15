Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ayni-kaderi-paylastilar-annesi-patates-puresi-kendisi-elma-yerken-hayatini-kaybetti-1102756613.html
Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti
Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zonguldak’ta yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, işten eve döndükten sonra yediği elma parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Hastanede... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:02+0300
2026-01-15T10:02+0300
türki̇ye
patates püresi
elma
boğulma
zonguldak
kozlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102756867_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97ab491081f57ad960dddc93d6a4ecb8.jpg
Karaelmas Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Esen, dün işten eve geldikten sonra evinde elma yerken fenalaştı. Elma parçasının nefes borusuna kaçması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Son yolculuğuna uğurlandıEsen’in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına getirildi. Burada helallik alınarak dua edildi. Cenaze, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Çavdar Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Törende eşinin ve kızının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.Aynı ailede üçüncü büyük kayıpEsen’in oğlu Yahya Muslu’yu 2016 yılında trafik kazasında, annesi Hatice Yarbaşı’nı ise yaklaşık 6 yıl önce boğazına kaçan patates püresi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.Kuzeninden olay anına ilişkin açıklamaNazmiye Esen’in kuzeni, Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esen’in işten eve geldikten sonra yorgun olduğunu söylediğini ve 2-3 saat uyuduğunu belirtti. Yarbaşı, “O elmayı çok severdi. Mutfakta elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış, yere düşmüş” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kredi-karti-ve-banka-karti-kullananlar-dikkat-degisiklik-basliyor-1102756148.html
türki̇ye
zonguldak
kozlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102756867_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7270ed40527017b5e3495fdb241ca4ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
patates püresi, elma, boğulma, zonguldak, kozlu
patates püresi, elma, boğulma, zonguldak, kozlu

Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti

10:02 15.01.2026
© AAAynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti
Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
© AA
Abone ol
Zonguldak’ta yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, işten eve döndükten sonra yediği elma parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Esen’in, daha önce oğlunun trafik kazasında, annesinin ise patates püresi nedeniyle boğularak kaybettiği öğrenildi.
Karaelmas Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Esen, dün işten eve geldikten sonra evinde elma yerken fenalaştı. Elma parçasının nefes borusuna kaçması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Esen’in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına getirildi. Burada helallik alınarak dua edildi. Cenaze, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Çavdar Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Törende eşinin ve kızının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Aynı ailede üçüncü büyük kayıp

Esen’in oğlu Yahya Muslu’yu 2016 yılında trafik kazasında, annesi Hatice Yarbaşı’nı ise yaklaşık 6 yıl önce boğazına kaçan patates püresi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Kuzeninden olay anına ilişkin açıklama

Nazmiye Esen’in kuzeni, Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esen’in işten eve geldikten sonra yorgun olduğunu söylediğini ve 2-3 saat uyuduğunu belirtti. Yarbaşı, “O elmayı çok severdi. Mutfakta elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış, yere düşmüş” dedi.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
EKONOMİ
Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiriyor: Değişiklik başlıyor
09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала