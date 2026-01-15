https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ayni-kaderi-paylastilar-annesi-patates-puresi-kendisi-elma-yerken-hayatini-kaybetti-1102756613.html

Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti

Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Zonguldak’ta yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, işten eve döndükten sonra yediği elma parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Hastanede... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T10:02+0300

2026-01-15T10:02+0300

2026-01-15T10:02+0300

türki̇ye

patates püresi

elma

boğulma

zonguldak

kozlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102756867_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97ab491081f57ad960dddc93d6a4ecb8.jpg

Karaelmas Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Esen, dün işten eve geldikten sonra evinde elma yerken fenalaştı. Elma parçasının nefes borusuna kaçması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Son yolculuğuna uğurlandıEsen’in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına getirildi. Burada helallik alınarak dua edildi. Cenaze, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Çavdar Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Törende eşinin ve kızının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.Aynı ailede üçüncü büyük kayıpEsen’in oğlu Yahya Muslu’yu 2016 yılında trafik kazasında, annesi Hatice Yarbaşı’nı ise yaklaşık 6 yıl önce boğazına kaçan patates püresi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.Kuzeninden olay anına ilişkin açıklamaNazmiye Esen’in kuzeni, Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esen’in işten eve geldikten sonra yorgun olduğunu söylediğini ve 2-3 saat uyuduğunu belirtti. Yarbaşı, “O elmayı çok severdi. Mutfakta elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış, yere düşmüş” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kredi-karti-ve-banka-karti-kullananlar-dikkat-degisiklik-basliyor-1102756148.html

türki̇ye

zonguldak

kozlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

patates püresi, elma, boğulma, zonguldak, kozlu