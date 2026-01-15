https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/ayni-kaderi-paylastilar-annesi-patates-puresi-kendisi-elma-yerken-hayatini-kaybetti-1102756613.html
Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti
Aynı kaderi paylaştılar: Annesi patates püresi, kendisi elma yerken hayatını kaybetti
Zonguldak’ta yaşayan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, işten eve döndükten sonra yediği elma parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Esen’in, daha önce oğlunun trafik kazasında, annesinin ise patates püresi nedeniyle boğularak kaybettiği öğrenildi.
Karaelmas Mahallesi’nde yaşayan Nazmiye Esen, dün işten eve geldikten sonra evinde elma yerken fenalaştı. Elma parçasının nefes borusuna kaçması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Esen’in cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına getirildi. Burada helallik alınarak dua edildi. Cenaze, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Çavdar Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Törende eşinin ve kızının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Aynı ailede üçüncü büyük kayıp
Esen’in oğlu Yahya Muslu’yu 2016 yılında trafik kazasında, annesi Hatice Yarbaşı’nı ise yaklaşık 6 yıl önce boğazına kaçan patates püresi nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Kuzeninden olay anına ilişkin açıklama
Nazmiye Esen’in kuzeni, Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esen’in işten eve geldikten sonra yorgun olduğunu söylediğini ve 2-3 saat uyuduğunu belirtti. Yarbaşı, “O elmayı çok severdi. Mutfakta elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Oturduğu yerden kalkar kalkmaz ağzından köpükler akmış, yere düşmüş” dedi.