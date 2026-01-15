https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/kredi-karti-ve-banka-karti-kullananlar-dikkat-degisiklik-basliyor-1102756148.html
Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiriyor: Değişiklik başlıyor
Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiriyor: Değişiklik başlıyor
Sputnik Türkiye
Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti artırıldı. Daha önce 1.500 lira olan şifresiz işlem sınırı, yapılan düzenlemeyle 2 bin 500 liraya... 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T09:39+0300
2026-01-15T09:39+0300
2026-01-15T09:40+0300
ekonomi̇
kredi kartı
kredi kartı limiti
temassız ödeme
temassız mastercard
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg
Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren temassız ödeme uygulamasında limit yükseltildi. Şifresiz yapılan temassız işlemlerde üst sınır 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle birlikte kullanıcıların daha yüksek tutarlı alışverişlerini şifre girmeden gerçekleştirmesi mümkün hale geldi.Yüzde 66,66’lık artış dikkat çektiYeni düzenlemeyle temassız ödeme limiti yüzde 66,66 oranında artırılmış oldu. Özellikle günlük harcamalarda hız ve kolaylık sağlayan uygulamanın, kullanıcılar tarafından daha yaygın tercih edilmesi bekleniyor.Koronavirüs döneminde yaygınlaştıTemassız ödeme sistemi, koronavirüs salgını döneminde hijyen kaygıları nedeniyle hızla yaygınlaştı. Fiziksel temas ihtiyacını azaltan bu yöntem, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kredi kartı, banka kartı ve mobil cihazlar üzerinden yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.Limitler neden tüm karta açık değil?Temassız ödemelerde limitlerin belirli bir tutarla sınırlandırılmasının güvenlik gerekçelerine dayandığı belirtiliyor. Geçmişte bazı POS cihazlarıyla izinsiz çekim girişimlerinin yaşanması nedeniyle, şifresiz işlem tutarları kontrollü şekilde düşük tutuluyor. Bu nedenle yeni limit de 2 bin 500 lira ile sınırlandırıldı.Kimler temassız ödeme yapabilir?Kredi kartı ya da banka kartında temassız ödeme özelliği bulunan herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Özelliği kullanmak istemeyen kart sahipleri ise internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden temassız ödeme seçeneğini kapatabiliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cad2bc4cb61311fae154002e6e2c6e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi kartı, kredi kartı limiti, temassız ödeme, temassız mastercard
kredi kartı, kredi kartı limiti, temassız ödeme, temassız mastercard
Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiriyor: Değişiklik başlıyor
09:39 15.01.2026 (güncellendi: 09:40 15.01.2026)
Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti artırıldı. Daha önce 1.500 lira olan şifresiz işlem sınırı, yapılan düzenlemeyle 2 bin 500 liraya yükseldi. Böylece temassız ödemelerde yüzde 66,66 oranında artış sağlandı. Yeni limit bugünden itibaren geçerli olacak.
Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren temassız ödeme uygulamasında limit yükseltildi. Şifresiz yapılan temassız işlemlerde üst sınır 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle birlikte kullanıcıların daha yüksek tutarlı alışverişlerini şifre girmeden gerçekleştirmesi mümkün hale geldi.
Yüzde 66,66’lık artış dikkat çekti
Yeni düzenlemeyle temassız ödeme limiti yüzde 66,66 oranında artırılmış oldu. Özellikle günlük harcamalarda hız ve kolaylık sağlayan uygulamanın, kullanıcılar tarafından daha yaygın tercih edilmesi bekleniyor.
Koronavirüs döneminde yaygınlaştı
Temassız ödeme sistemi, koronavirüs salgını döneminde hijyen kaygıları nedeniyle hızla yaygınlaştı. Fiziksel temas ihtiyacını azaltan bu yöntem, teknolojinin gelişmesiyle birlikte kredi kartı, banka kartı ve mobil cihazlar üzerinden yaygın biçimde kullanılmaya başlandı.
Limitler neden tüm karta açık değil?
Temassız ödemelerde limitlerin belirli bir tutarla sınırlandırılmasının güvenlik gerekçelerine dayandığı belirtiliyor. Geçmişte bazı POS cihazlarıyla izinsiz çekim girişimlerinin yaşanması nedeniyle, şifresiz işlem tutarları kontrollü şekilde düşük tutuluyor. Bu nedenle yeni limit de 2 bin 500 lira ile sınırlandırıldı.
Kimler temassız ödeme yapabilir?
Kredi kartı ya da banka kartında temassız ödeme özelliği bulunan herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Özelliği kullanmak istemeyen kart sahipleri ise internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden temassız ödeme seçeneğini kapatabiliyor.