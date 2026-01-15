Türkiye
ABD'de gözaltı sırasında Venezuelalı bir göçmen vuruldu
ABD'de gözaltı sırasında Venezuelalı bir göçmen vuruldu
ABD'de ICE ajanlarının bir kadını vurmasının ardından başlayan gerilim ve protestolar sırasında federal güvenlik güçlerinin, gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı bir göçmenin vurulduğu açıklandı. 15.01.2026
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının Renee Nicole Good adlı bir kadını vurmasının ardından gerilimin arttığı Minnesota eyaletinde protestolar devam ediyor. Good'un ölümünün ardından protestolar, Minneapolis'taki gösterilerin yanı sıra ABD'nin birçok diğer şehrine de yayıldı.Eyaletteki federal güvenlik güçlerinin, dün gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı bir göçmeni yaralandığı açıklandı.ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, olayın eyaletin Minneapolis kentinde yerel saatle 18.50'de yaşandığı belirtildi.Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, 2022'de ülkeye gelen Venezuelalı "düzensiz bir göçmeni" trafikte durdurduğu ifade edildi.Venezuelalı göçmenin aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştığı, park halindeki bir araca çarptığı, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, yetkililerden birinin bu kişiyi yakaladığı bildirildi.Açıklamada, güvenlik güçleri gözaltına almaya çalışırken göçmenin direndiği ve saldırdığı, çıkan kargaşa sırasında yakınlardaki apartmandan 2 kişinin olaya karışarak "kürek ve süpürgeyle" yetkiliye saldırdığı öne sürüldü.DHS'in açıklamasında şunlar kaydedildi:Olaydaki 3 kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey suçlandı.Walz ve Frey'in, daha önce ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu Renee Nicole Good'un hayatını kaybetmesi nedeniyle ICE ve federal güvenlik güçlerine "direnişi" teşvik ettiği savunulan açıklamada, "İşlerini yapmaya çalışan kadın ve erkeklere karşı nefret söylemi ve direniş sona ermeli" ifadesine yer verildi.Minneapolis eyalet yetkililerinden ICE'a eyaleti terk etmesi çağrısıMinneapolis kentinin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ateş açmasına tepki gösterildi.Açıklamada, "Minneapolis kenti, bir kez daha ICE'ın kenti ve eyaleti terk etmesini talep ediyor. Göçmen ve mülteci topluluklarımızın yanındayız. Sizi desteklediğimizi bilin" ifadeleri yer aldı.
11:50 15.01.2026
ABD'de ICE ajanlarının bir kadını vurmasının ardından başlayan gerilim ve protestolar sırasında federal güvenlik güçlerinin, gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı bir göçmenin vurulduğu açıklandı.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının Renee Nicole Good adlı bir kadını vurmasının ardından gerilimin arttığı Minnesota eyaletinde protestolar devam ediyor. Good'un ölümünün ardından protestolar, Minneapolis'taki gösterilerin yanı sıra ABD'nin birçok diğer şehrine de yayıldı.
Eyaletteki federal güvenlik güçlerinin, dün gözaltı sırasında çıkan kargaşada ateş açması sonucu Venezuelalı bir göçmeni yaralandığı açıklandı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) X sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, olayın eyaletin Minneapolis kentinde yerel saatle 18.50'de yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, federal güvenlik güçlerinin, 2022'de ülkeye gelen Venezuelalı "düzensiz bir göçmeni" trafikte durdurduğu ifade edildi.
Venezuelalı göçmenin aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştığı, park halindeki bir araca çarptığı, daha sonra yaya olarak bölgeden kaçtığı aktarılan açıklamada, yetkililerden birinin bu kişiyi yakaladığı bildirildi.
Açıklamada, güvenlik güçleri gözaltına almaya çalışırken göçmenin direndiği ve saldırdığı, çıkan kargaşa sırasında yakınlardaki apartmandan 2 kişinin olaya karışarak "kürek ve süpürgeyle" yetkiliye saldırdığı öne sürüldü.
DHS'in açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Yetkili, iki kişi tarafından pusuya düşürülüp saldırıya uğrarken asıl şüpheli serbest kaldı ve yetkiliye kürek ve süpürgeyle vurmaya başladı. Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğünden hayatı ve güvenliğinden endişe duyan yetkili, kendini savunmak için ateş açtı."
Olaydaki 3 kişinin gözaltına alındığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey suçlandı.
Walz ve Frey'in, daha önce ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu Renee Nicole Good'un hayatını kaybetmesi nedeniyle ICE ve federal güvenlik güçlerine "direnişi" teşvik ettiği savunulan açıklamada, "İşlerini yapmaya çalışan kadın ve erkeklere karşı nefret söylemi ve direniş sona ermeli" ifadesine yer verildi.

Minneapolis eyalet yetkililerinden ICE'a eyaleti terk etmesi çağrısı

Minneapolis kentinin resmi sosyal medya hesabından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ateş açmasına tepki gösterildi.
Açıklamada, "Minneapolis kenti, bir kez daha ICE'ın kenti ve eyaleti terk etmesini talep ediyor. Göçmen ve mülteci topluluklarımızın yanındayız. Sizi desteklediğimizi bilin" ifadeleri yer aldı.
