JD Vance'ten, genç kadını öldüren ICE ajanına kalkan: Mutlak dokunulmazlığı var
JD Vance'ten, genç kadını öldüren ICE ajanına kalkan: Mutlak dokunulmazlığı var
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe günü Minneapolisli şair ve iki çocuk annesi Renee Good’u vurarak öldüren ICE göçmenlik ajanının 'mutlak dokunulmazlık' ile korunduğunu söyledi. Gerçekten var mı?
Vance'in bu 'iddiası', perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, bir muhabirin FBI'ın Minnesota eyalet yetkililerini soruşturmanın dışında bırakmasıyla ilgili soru sorması üzerine geldi.Muhabir, 'Minnesota'daki soruşturma kurumlarının başındaki yetkili, ABD Savcılığı'nın eyalet soruşturma birimlerinin soruşturmaya erişimini fiilen kestiğini söylüyor' derken 'Bunun emsali nedir?' sorusunu yöneltti.'Yapmakla görevlendirildiği işi yapıyordu'Vance şu yanıtı verdi:'Bir grup radikalin yaptığı akıl dışı'Demokratların eski başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz'i suçlayan Vance, "Tim Qalz ve bir grup radikalin, kendisinden istenen işi yaptığı için bu kişinin peşine düşüp hayatını cehenneme çevirmeye çalışması akıl dışıdır" ifadelerini kullandı ve ekledi:Mutlak dokunulmazlığı var mı?
JD Vance'ten, genç kadını öldüren ICE ajanına kalkan: Mutlak dokunulmazlığı var

Abone ol
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe günü Minneapolisli şair ve iki çocuk annesi Renee Good’u vurarak öldüren ICE göçmenlik ajanının 'mutlak dokunulmazlık' ile korunduğunu söyledi. Amerikan basını, bunu ‘iddia’ olarak niteleyerek bunun ‘doğru olmadığını’ yazdı.
Vance’in bu ‘iddiası’, perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, bir muhabirin FBI’ın Minnesota eyalet yetkililerini soruşturmanın dışında bırakmasıyla ilgili soru sorması üzerine geldi.
Muhabir, 'Minnesota’daki soruşturma kurumlarının başındaki yetkili, ABD Savcılığı’nın eyalet soruşturma birimlerinin soruşturmaya erişimini fiilen kestiğini söylüyor' derken 'Bunun emsali nedir?' sorusunu yöneltti.

‘Yapmakla görevlendirildiği işi yapıyordu’

Vance şu yanıtı verdi:

Bu emsal son derece basit: Federal bir kolluk kuvveti görevlisi, federal bir kolluk faaliyeti yürütüyor. Bu, federal bir meseledir. Kendisi mutlak dokunulmazlıkla korunmaktadır. Yapmakla görevlendirildiği işi yapıyordu.

‘Bir grup radikalin yaptığı akıl dışı’

Demokratların eski başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz’i suçlayan Vance, “Tim Qalz ve bir grup radikalin, kendisinden istenen işi yaptığı için bu kişinin peşine düşüp hayatını cehenneme çevirmeye çalışması akıl dışıdır” ifadelerini kullandı ve ekledi:
"Eşi benzeri görülmemiş olan şey, mutlak dokunulmazlığa sahip bir federal yetkilinin artık yerel bir yetkili tarafından yargılanabileceği fikridir. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmedim."
"Bir hakim tarafından derhal reddedilir. Bu yüzden Minnesota’nın odaklanmasını istediğim asıl mesele şudur: İnsanları, hatta bazı yetkililer de dahil olmak üzere, ICE görevlilerine karşı şiddet uygulamaya teşvik ediyorlar. Bu saçmalık ve durdurulması gerekiyor."

Mutlak dokunulmazlığı var mı?

Amerikan basınına göre ülkedeki ICE göçmenlik görevlileri, resmi görevlerini yerine getirirken 'Üstünlük Maddesi dokunulmazlığı'na sahip.
Bu dokunulmazlık, eylemleri 'gerekli ve uygun' olduğu sürece, eyalet düzeyinde cezai kovuşturmaya karşı koruma sağlar. Ancak bu, 'mutlak dokunulmazlık' anlamına gelmiyor.
Trump'tan Meksika'daki 'kartellere' saldırı tehdidi
