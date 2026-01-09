https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/jd-vanceten-genc-kadini-olduren-ice-ajanina-kalkan-mutlak-dokunulmazligi-var-1102615974.html

JD Vance'ten, genç kadını öldüren ICE ajanına kalkan: Mutlak dokunulmazlığı var

JD Vance'ten, genç kadını öldüren ICE ajanına kalkan: Mutlak dokunulmazlığı var

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, perşembe günü Minneapolisli şair ve iki çocuk annesi Renee Good’u vurarak öldüren ICE göçmenlik ajanının 'mutlak dokunulmazlık' ile korunduğunu söyledi. Gerçekten var mı?

2026-01-09T13:10+0300

2026-01-09T13:10+0300

2026-01-09T13:10+0300

dünya

minnesota

haberler

başkan

abd

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102615701_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7b7790f0001003f565454f809e9bafa0.jpg

Vance’in bu ‘iddiası’, perşembe günü Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, bir muhabirin FBI’ın Minnesota eyalet yetkililerini soruşturmanın dışında bırakmasıyla ilgili soru sorması üzerine geldi.Muhabir, 'Minnesota’daki soruşturma kurumlarının başındaki yetkili, ABD Savcılığı’nın eyalet soruşturma birimlerinin soruşturmaya erişimini fiilen kestiğini söylüyor' derken 'Bunun emsali nedir?' sorusunu yöneltti.‘Yapmakla görevlendirildiği işi yapıyordu’Vance şu yanıtı verdi:‘Bir grup radikalin yaptığı akıl dışı’Demokratların eski başkan yardımcısı adayı ve Minnesota Valisi Tim Walz’i suçlayan Vance, “Tim Qalz ve bir grup radikalin, kendisinden istenen işi yaptığı için bu kişinin peşine düşüp hayatını cehenneme çevirmeye çalışması akıl dışıdır” ifadelerini kullandı ve ekledi:Mutlak dokunulmazlığı var mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/trump-venezuelaya-ikinci-saldiriyi-iptal-ettim-ancak-gemiler-kalacak-1102614497.html

minnesota

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vance, renee good, ice, ajanı, minneopolis, abd