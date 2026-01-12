Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/venezuelanin-petrolun-disinda-hangi-yeralti-kaynaklarina-sahip-1102665833.html
Venezuela petrol dışında hangi yeraltı kaynaklarına sahip?
Venezuela petrol dışında hangi yeraltı kaynaklarına sahip?
Sputnik Türkiye
Venezuela, 2023 yılı itibarıyla 303 milyar varil olarak tahmin edilen, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Ancak petrol dışında Venezuela... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T12:01+0300
2026-01-12T12:26+0300
dünya
venezuela
kritik mineraller
doğal gaz
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103097/76/1030977699_0:365:3501:2334_1920x0_80_0_0_3c1797549fb7932c9b8f605207b97aa5.jpg
Bağdat'ta 1960'ta İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kurucu üyelerinden biri olan Venezuela, 55,25 milyar varil petrol (2023 verileri) potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katından fazla. Ancak Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri sadece petrolle sınırlı değil. DoğalgazVenezuela, doğal gaz rezervleri bakımından dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor.Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2023 yılı itibarıyla Venezuela'nın doğalgaz rezervleri yaklaşık 5,5 trilyon metreküp olup, Güney Amerika'daki toplam doğalgaz rezervlerinin yüzde 73'ünü oluşturuyor.AltınVenezuela, Latin Amerika'da resmi olarak en büyük altın rezervlerine sahip ülke. Dünya genelindeki merkez bankalarının altın rezervlerini izleyen Dünya Altın Konseyi'ne göre, Venezuela'nın altın rezervleri yaklaşık 161,2 metrik ton olup, bugünkü piyasa değeri 23 milyar dolardan fazla. Venezuela'nın da en önemli henüz çıkarılmamış altın rezervlerinden bazılarına sahip olduğuna inanılıyor, ancak resmi veriler güncel değil.Venezuela Ekolojik Madencilik Geliştirme Bakanlığı'nın 2018 tarihli bir mineral raporuna göre, ülkenin en az 644 metrik ton altın rezervi bulunuyor; ancak Venezuela hükümeti gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyorVenezuela'nın nadir toprak elementleriABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), nadir toprak elementlerine sahip ülkeler listesinde Venezuela’yı göstermiyor. Bu listede Çin, ABD, Brezilya ve Grönland gibi ülkeler yer alıyor.Venezuela’da koltan (içinden tantal ve niobyum elde edilen bir mineral) ile boksit (içinde alüminyum ve galyum bulunabilen bir maden) gibi bazı minerallerin bulunduğu düşünülüyor. Tantal, niobyum, alüminyum ve galyum, kritik mineraller arasında sayılıyor.2009 yılında Chávez, “mavi altın” olarak da bilinen koltan dahil olmak üzere ülkenin doğal kaynaklarını öne çıkarmış ve Venezuela’da büyük bir koltan rezervi keşfedildiğini açıklamıştı.2016’da ise Maduro, Orinoco Madencilik Kuşağını kurdu. Bu bölge, mineral arama ve üretimi için ayrılmış geniş bir alanı kapsıyor. Venezuela hükümetinin 2018 resmi verilerine göre ülkede şu yeraltı zenginlikleri bulunuyor:ABD hangi kritik toprak elementlerini ulusal güvenlik kapsamında değerlendiriyor?ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (US Geological Survey), ekonomik ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip 60 “kritik minerali” belirlemiş.Bu kritik mineraller arasında alüminyum, kobalt, bakır, kurşun ve nikel gibi birçok farklı madde yer almaktadır. Listede ayrıca seryum, disprosyum, neodimyum ve samaryum gibi 15 nadir toprak elementi de bulunur. Nadir toprak elementleri, toplamda 17 özel metalik elementten oluşan bir grubu ifade eder.Bu maddeler; telefonlar, piller ve televizyon ekranları gibi günlük teknolojilerin yanı sıra lazerler, savaş uçakları ve füzeler gibi askeri ve savunma ekipmanlarının üretiminde temel girdiler olarak kullanılır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-kendini-venezuela-baskan-vekili-ilan-etti-1102663704.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103097/76/1030977699_130:0:3242:2334_1920x0_80_0_0_b466df1209742c5bd2b0c3511eaffd21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, kritik mineraller, doğal gaz, altın
venezuela, kritik mineraller, doğal gaz, altın

Venezuela petrol dışında hangi yeraltı kaynaklarına sahip?

12:01 12.01.2026 (güncellendi: 12:26 12.01.2026)
© REUTERS / Ueslei MarcelinoGeneral view of Caracas, Venezuela
General view of Caracas, Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Ueslei Marcelino
Abone ol
Venezuela, 2023 yılı itibarıyla 303 milyar varil olarak tahmin edilen, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Ancak petrol dışında Venezuela hangi yeraltı kaynaklara sahip?
Bağdat'ta 1960'ta İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kurucu üyelerinden biri olan Venezuela, 55,25 milyar varil petrol (2023 verileri) potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katından fazla.
Ancak Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri sadece petrolle sınırlı değil.

Doğalgaz

Venezuela, doğal gaz rezervleri bakımından dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2023 yılı itibarıyla Venezuela'nın doğalgaz rezervleri yaklaşık 5,5 trilyon metreküp olup, Güney Amerika'daki toplam doğalgaz rezervlerinin yüzde 73'ünü oluşturuyor.

Altın

Venezuela, Latin Amerika'da resmi olarak en büyük altın rezervlerine sahip ülke.
Dünya genelindeki merkez bankalarının altın rezervlerini izleyen Dünya Altın Konseyi'ne göre, Venezuela'nın altın rezervleri yaklaşık 161,2 metrik ton olup, bugünkü piyasa değeri 23 milyar dolardan fazla.
Venezuela'nın da en önemli henüz çıkarılmamış altın rezervlerinden bazılarına sahip olduğuna inanılıyor, ancak resmi veriler güncel değil.
Venezuela Ekolojik Madencilik Geliştirme Bakanlığı'nın 2018 tarihli bir mineral raporuna göre, ülkenin en az 644 metrik ton altın rezervi bulunuyor; ancak Venezuela hükümeti gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor

Venezuela'nın nadir toprak elementleri

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), nadir toprak elementlerine sahip ülkeler listesinde Venezuela’yı göstermiyor. Bu listede Çin, ABD, Brezilya ve Grönland gibi ülkeler yer alıyor.
Venezuela’da koltan (içinden tantal ve niobyum elde edilen bir mineral) ile boksit (içinde alüminyum ve galyum bulunabilen bir maden) gibi bazı minerallerin bulunduğu düşünülüyor. Tantal, niobyum, alüminyum ve galyum, kritik mineraller arasında sayılıyor.
2009 yılında Chávez, “mavi altın” olarak da bilinen koltan dahil olmak üzere ülkenin doğal kaynaklarını öne çıkarmış ve Venezuela’da büyük bir koltan rezervi keşfedildiğini açıklamıştı.
2016’da ise Maduro, Orinoco Madencilik Kuşağını kurdu. Bu bölge, mineral arama ve üretimi için ayrılmış geniş bir alanı kapsıyor.
Venezuela hükümetinin 2018 resmi verilerine göre ülkede şu yeraltı zenginlikleri bulunuyor:
Yaklaşık 3 milyar metrik ton onaylı kömür rezervi
14,68 milyar metrik ton demir cevheri, bunun 3,6 milyar tonu kanıtlanmış rezervlerdir.
407 bin 885 metrik ton nikel rezervi
Ölçülen boksit miktarı 99,4 milyon metrik ton.
Orinoco Madencilik Kuşağı'nda 1,020 milyon karat, Guanaimo bölgesinde ise tek başına 275 milyon karat elmas rezervi olduğu bildiriliyor.

ABD hangi kritik toprak elementlerini ulusal güvenlik kapsamında değerlendiriyor?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (US Geological Survey), ekonomik ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip 60 “kritik minerali” belirlemiş.
Bu kritik mineraller arasında alüminyum, kobalt, bakır, kurşun ve nikel gibi birçok farklı madde yer almaktadır. Listede ayrıca seryum, disprosyum, neodimyum ve samaryum gibi 15 nadir toprak elementi de bulunur. Nadir toprak elementleri, toplamda 17 özel metalik elementten oluşan bir grubu ifade eder.
Bu maddeler; telefonlar, piller ve televizyon ekranları gibi günlük teknolojilerin yanı sıra lazerler, savaş uçakları ve füzeler gibi askeri ve savunma ekipmanlarının üretiminde temel girdiler olarak kullanılır.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
Trump kendini ‘Venezuela Başkan Vekili’ ilan etti
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала