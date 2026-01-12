https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/venezuelanin-petrolun-disinda-hangi-yeralti-kaynaklarina-sahip-1102665833.html

Venezuela petrol dışında hangi yeraltı kaynaklarına sahip?

12.01.2026

Bağdat'ta 1960'ta İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kurucu üyelerinden biri olan Venezuela, 55,25 milyar varil petrol (2023 verileri) potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katından fazla. Ancak Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri sadece petrolle sınırlı değil. DoğalgazVenezuela, doğal gaz rezervleri bakımından dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor.Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2023 yılı itibarıyla Venezuela'nın doğalgaz rezervleri yaklaşık 5,5 trilyon metreküp olup, Güney Amerika'daki toplam doğalgaz rezervlerinin yüzde 73'ünü oluşturuyor.AltınVenezuela, Latin Amerika'da resmi olarak en büyük altın rezervlerine sahip ülke. Dünya genelindeki merkez bankalarının altın rezervlerini izleyen Dünya Altın Konseyi'ne göre, Venezuela'nın altın rezervleri yaklaşık 161,2 metrik ton olup, bugünkü piyasa değeri 23 milyar dolardan fazla. Venezuela'nın da en önemli henüz çıkarılmamış altın rezervlerinden bazılarına sahip olduğuna inanılıyor, ancak resmi veriler güncel değil.Venezuela Ekolojik Madencilik Geliştirme Bakanlığı'nın 2018 tarihli bir mineral raporuna göre, ülkenin en az 644 metrik ton altın rezervi bulunuyor; ancak Venezuela hükümeti gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyorVenezuela'nın nadir toprak elementleriABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), nadir toprak elementlerine sahip ülkeler listesinde Venezuela’yı göstermiyor. Bu listede Çin, ABD, Brezilya ve Grönland gibi ülkeler yer alıyor.Venezuela’da koltan (içinden tantal ve niobyum elde edilen bir mineral) ile boksit (içinde alüminyum ve galyum bulunabilen bir maden) gibi bazı minerallerin bulunduğu düşünülüyor. Tantal, niobyum, alüminyum ve galyum, kritik mineraller arasında sayılıyor.2009 yılında Chávez, “mavi altın” olarak da bilinen koltan dahil olmak üzere ülkenin doğal kaynaklarını öne çıkarmış ve Venezuela’da büyük bir koltan rezervi keşfedildiğini açıklamıştı.2016’da ise Maduro, Orinoco Madencilik Kuşağını kurdu. Bu bölge, mineral arama ve üretimi için ayrılmış geniş bir alanı kapsıyor. Venezuela hükümetinin 2018 resmi verilerine göre ülkede şu yeraltı zenginlikleri bulunuyor:ABD hangi kritik toprak elementlerini ulusal güvenlik kapsamında değerlendiriyor?ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (US Geological Survey), ekonomik ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip 60 “kritik minerali” belirlemiş.Bu kritik mineraller arasında alüminyum, kobalt, bakır, kurşun ve nikel gibi birçok farklı madde yer almaktadır. Listede ayrıca seryum, disprosyum, neodimyum ve samaryum gibi 15 nadir toprak elementi de bulunur. Nadir toprak elementleri, toplamda 17 özel metalik elementten oluşan bir grubu ifade eder.Bu maddeler; telefonlar, piller ve televizyon ekranları gibi günlük teknolojilerin yanı sıra lazerler, savaş uçakları ve füzeler gibi askeri ve savunma ekipmanlarının üretiminde temel girdiler olarak kullanılır.

