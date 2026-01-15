https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-ucuncu-dunya-savasina-hazirlaniyor--1102778888.html
'ABD Üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlanıyor'
Sputnik Brezilya'nın analizine göre, Washington'ın son dönemde attığı bir dizi adım, ABD'nin küresel ölçekte büyük bir çatışmaya hazırlandığı tezini... 15.01.2026
Washington yönetiminin savunma bütçesi, bölgesel hakimiyet arayışları, İran’la gerilim, Çin-Tayvan hattındaki tırmanma ve nükleer denemelerle ilgili söylemleri, bazı uzmanlar tarafından “Üçüncü Dünya Savaşı hazırlığı”nın işaretleri olarak yorumlanıyor.Bu çerçevede beş temel sinyal öne çıkarılıyor.İlk sinyal, savunma harcamalarındaki sert artış. Donald Trump, 2027 yılı için ABD savunma bütçesinin 1.5 trilyon dolara çıkarılmasını önerdi. Bu miktar, içinde bulunulan yıl için onaylanan ve zaten rekor seviyede olan 900 milyar dolara kıyasla keskin bir sıçrama anlamına geliyor.İkinci olarak, “toprak hakimiyeti” yarışı vurgulanıyor. Analize göre ABD yönetiminin başlıca hedeflerinden biri, tüm Batı Yarımküre üzerinde egemenlik kurarak bölgenin Washington’a tabi olmasını sağlamak. Bu bağlamda Venezüella’nın petrol kaynaklarını kontrol etme isteği, zengin yeraltı kaynaklarına sahip Danimarka’ya yönelen ilgi ve Kanada’nın “ABD’nin 51. eyaleti” olarak anılması örnek gösteriliyor.Üçüncü işaret, İran’la gerilimin tırmanması. İran’ın nükleer programı açısından kilit önem taşıyan Fordo tesisi dahil bazı nükleer hedeflerin bombalanmasından birkaç ay sonra, Trump yönetimi ülkede patlak veren protestoları da arka planına alarak Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.Dördüncü sinyal, Çin-Tayvan hattında yaşanan tehlikeli tırmanma. ABD, Tayvan’a 11 milyar dolarlık, bugüne kadarki en büyük silah satışını açıkladı. Sputnik Brezilya’nın yorumuna göre asıl kritik nokta, Washington’ın savunma amaçlı sistemler yerine açıkça taarruz silahları satmaya başlaması; bu da bölgesel barışı bilerek zayıflatma niyeti olarak okunuyor.Beşinci ve son işaret ise nükleer denemelere dönüş olasılığı. Aralık ayında Pete Hegseth, ABD’nin diğer ülkelerle “eşit şartlarda” nükleer testleri yeniden başlatacağını duyurmuştu. Uzmanlar, bu söylemi olası küresel bir çatışmada Amerikan nükleer cephaneliğinin belirleyici rol oynayacağı mesajı ve yeni bir nükleer silahlanma yarışının uyarı sinyali olarak değerlendiriyor.
Sputnik Brezilya’nın analizine göre, Washington’ın son dönemde attığı bir dizi adım, ABD’nin küresel ölçekte büyük bir çatışmaya hazırlandığı tezini güçlendiriyor.
Washington yönetiminin savunma bütçesi, bölgesel hakimiyet arayışları, İran’la gerilim, Çin-Tayvan hattındaki tırmanma ve nükleer denemelerle ilgili söylemleri, bazı uzmanlar tarafından “Üçüncü Dünya Savaşı hazırlığı”nın işaretleri olarak yorumlanıyor.
Bu çerçevede beş temel sinyal öne çıkarılıyor.
İlk sinyal, savunma harcamalarındaki sert artış. Donald Trump, 2027 yılı için ABD savunma bütçesinin 1.5 trilyon dolara çıkarılmasını önerdi. Bu miktar, içinde bulunulan yıl için onaylanan ve zaten rekor seviyede olan 900 milyar dolara kıyasla keskin bir sıçrama anlamına geliyor.
İkinci olarak, “toprak hakimiyeti” yarışı vurgulanıyor. Analize göre ABD yönetiminin başlıca hedeflerinden biri, tüm Batı Yarımküre üzerinde egemenlik kurarak bölgenin Washington’a tabi olmasını sağlamak. Bu bağlamda Venezüella’nın petrol kaynaklarını kontrol etme isteği, zengin yeraltı kaynaklarına sahip Danimarka’ya yönelen ilgi ve Kanada’nın “ABD’nin 51. eyaleti” olarak anılması örnek gösteriliyor.
Üçüncü işaret, İran’la gerilimin tırmanması. İran’ın nükleer programı açısından kilit önem taşıyan Fordo tesisi dahil bazı nükleer hedeflerin bombalanmasından birkaç ay sonra, Trump yönetimi ülkede patlak veren protestoları da arka planına alarak Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.
Dördüncü sinyal, Çin-Tayvan hattında yaşanan tehlikeli tırmanma. ABD, Tayvan’a 11 milyar dolarlık, bugüne kadarki en büyük silah satışını açıkladı. Sputnik Brezilya’nın yorumuna göre asıl kritik nokta, Washington’ın savunma amaçlı sistemler yerine açıkça taarruz silahları satmaya başlaması; bu da bölgesel barışı bilerek zayıflatma niyeti olarak okunuyor.
Beşinci ve son işaret ise nükleer denemelere dönüş olasılığı. Aralık ayında Pete Hegseth, ABD’nin diğer ülkelerle “eşit şartlarda” nükleer testleri yeniden başlatacağını duyurmuştu. Uzmanlar, bu söylemi olası küresel bir çatışmada Amerikan nükleer cephaneliğinin belirleyici rol oynayacağı mesajı ve yeni bir nükleer silahlanma yarışının uyarı sinyali olarak değerlendiriyor.