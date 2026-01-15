ABD Senatosu, Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanması engelleyen yasayı reddetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-senatosu-trumpin-venezuelada-askeri-guc-kullanmasi-engelleyen-yasayi-reddetti-1102752344.html

ABD Senatosu, Trump'ın "Venezuela'da askeri güç kullanmasının engellenmesini" öngören tasarıyı reddetti.ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan ve Trump'ın Venezuela'da askeri güç kullanmasını engellemeyi öngören tasarının oylaması ilginç anlara sahne oldu.Genel Kurul'daki oylamada 50 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyu çıkarken, daha önce olumlu oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler Josh Hawley ve Todd Young, Trump'ın kendilerine yönelik eleştirisinin ardından bu sefer tasarıya "hayır" oyu verdi.Senato kuralları gereği eşitlikle sonuçlanan oylamanın ardından Senato Başkanı sıfatıyla oy kullanan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tasarıya "hayır" oyu vererek Demokratların, Venezuela konusunda Trump'a set çekme girişimini durdurdu.Geçen haftaki prosedürel oylamada tasarı lehinde 5 Cumhuriyetçi senatör oy vermiş, ABD Başkanı Trump bu isimleri sert şekilde eleştirmişti.

