ABD-İran geriliminde Türkiye'den mekik diplomasisi: Uzmanı arka plandaki 2 motivasyona dikkat çekti
ABD-İran geriliminde Türkiye’den mekik diplomasisi: Uzmanı arka plandaki 2 motivasyona dikkat çekti
İran'da ekonomik sıkıntılarla başlayan protestolar sürerken, Ankara diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem Tahran hem Washington'la yaptığı temaslar ve "sorunlar diyalogla çözülmeli" mesajı dikkat çekti.
İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir sürerken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Fidan, bugün yaptığı basın toplantısında ‘İran için diplomatik çabamız sürecek, sorunlar diyalogla çözülmeli’ dedi. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını nasıl okumalıyız? Türkiye, ABD-İran geriliminde nasıl rol oynayacak? Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Sputnik’e anlattı.‘İran’ın yıkılması Türkiye’ye yaramaz’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesini şöyle değerledirdi:“Bakan Fidan orada görüşmesinin iki motivasyonu var. Yani bir arka planda iki şey var. Birisi İsrail bu bölgede yıkıcılık, kötülük yapıyor. Bunlardan birisi şu anda İran'dır. Dolayısıyla bu İsrail'in bu girişimlerini, bu politikalarını, her neyse adını ne koyacaksın, bir saldırılarını, siyasi ya da askeri saldırılarını önlemek için İran ile mutabakata vardılar.”‘İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, özellikle İsrail’in bölgedeki gerginlikten faydalanabileceğinin altını çizerken Türkiye’nin girişimlerinin İsrail’in politikalarına karşı bir tedbir olduğuu belirtti:“Bölge yönüne bir takım farklı eğilimler de ayrılmaya yönelir. Bu Somaliland'a İsrail'in girmesine de ilintili bir şeydir. Yani Türkiye'nin Somali'yi desteklemesi, Suudi'nin Somali'yi desteklemesi, Mısır'ın Somali'yi desteklemesi. Bölgede merkezi ülkeler olabilir. Yani Suriye'deki gibi, özellikle Suriye'deki gibi, İran'daki merkezi hükümetler olabilir. Buna sorun yok. Fakat bu merkezi hükümetlerin, ister azınlık, ister muhalifler tarafından sıkıştırılarak, zayıf kalması, özerk yönetimler gibi bunların vasıtasıyla İsrail, bu ülkelerin zayıf kalmasını istiyor kendi güvenliği açısından. Türkiye’nin girişimleri de İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor.”
ABD-İran geriliminde Türkiye’den mekik diplomasisi: Uzmanı arka plandaki 2 motivasyona dikkat çekti
İran’da ekonomik sıkıntılarla başlayan protestolar sürerken, Ankara diplomasi trafiğini hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem Tahran hem Washington’la yaptığı temaslar ve “sorunlar diyalogla çözülmeli” mesajı dikkat çekti. Peki Türkiye, ABD-İran geriliminde nasıl bir rol üstleniyor? Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut değerlendirdi.
İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir sürerken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Fidan, bugün yaptığı basın toplantısında ‘İran için diplomatik çabamız sürecek, sorunlar diyalogla çözülmeli’ dedi. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını nasıl okumalıyız? Türkiye, ABD-İran geriliminde nasıl rol oynayacak? Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Sputnik’e anlattı.
‘İran’ın yıkılması Türkiye’ye yaramaz’
Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesini şöyle değerledirdi:
“Bakan Fidan orada görüşmesinin iki motivasyonu var. Yani bir arka planda iki şey var. Birisi İsrail bu bölgede yıkıcılık, kötülük yapıyor. Bunlardan birisi şu anda İran'dır. Dolayısıyla bu İsrail'in bu girişimlerini, bu politikalarını, her neyse adını ne koyacaksın, bir saldırılarını, siyasi ya da askeri saldırılarını önlemek için İran ile mutabakata vardılar.”
“İkincisi, Türkiye, Mısır, Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan olmak üzere şu anda İran'ın yıkılmasının getireceği, değil mi öyle kaotik durumu, karmaşayı, hatta orada olabilecek herhangi bir sıra dışı olayı ya da olayların kendilerine de sirayet edeceği düşünerek, İran'ın yıkılmaması yönünde, deyim yerinde ise İran'a saldırı olsa bile, Amerikan saldırısı olsa bile, İran'ın yıkılmaması yönüne bir mutabakata vardılar.Bu çok önemli. Dolayısıyla, şey diyeyim, İran'ın yıkılması kime yarar diye düşündüler ki kendilerine yaramaz; Türkiye'ye yaramaz, Suudi Arabistan'a yaramaz, Mısır'a yaramaz vs.”
‘İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor’
Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, özellikle İsrail’in bölgedeki gerginlikten faydalanabileceğinin altını çizerken Türkiye’nin girişimlerinin İsrail’in politikalarına karşı bir tedbir olduğuu belirtti:
“Bölge yönüne bir takım farklı eğilimler de ayrılmaya yönelir. Bu Somaliland'a İsrail'in girmesine de ilintili bir şeydir. Yani Türkiye'nin Somali'yi desteklemesi, Suudi'nin Somali'yi desteklemesi, Mısır'ın Somali'yi desteklemesi. Bölgede merkezi ülkeler olabilir. Yani Suriye'deki gibi, özellikle Suriye'deki gibi, İran'daki merkezi hükümetler olabilir. Buna sorun yok. Fakat bu merkezi hükümetlerin, ister azınlık, ister muhalifler tarafından sıkıştırılarak, zayıf kalması, özerk yönetimler gibi bunların vasıtasıyla İsrail, bu ülkelerin zayıf kalmasını istiyor kendi güvenliği açısından. Türkiye’nin girişimleri de İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor.”