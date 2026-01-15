ABD-İran geriliminde Türkiye’den mekik diplomasisi: Uzmanı arka plandaki 2 motivasyona dikkat çekti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-iran-geriliminde-turkiyeden-mekik-diplomasisi-uzmani-arka-plandaki-2-motivasyona-dikkat-cekti-1102770710.html

İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir sürerken dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Fidan, bugün yaptığı basın toplantısında ‘İran için diplomatik çabamız sürecek, sorunlar diyalogla çözülmeli’ dedi. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını nasıl okumalıyız? Türkiye, ABD-İran geriliminde nasıl rol oynayacak? Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Sputnik’e anlattı.‘İran’ın yıkılması Türkiye’ye yaramaz’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi hem de ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesini şöyle değerledirdi:“Bakan Fidan orada görüşmesinin iki motivasyonu var. Yani bir arka planda iki şey var. Birisi İsrail bu bölgede yıkıcılık, kötülük yapıyor. Bunlardan birisi şu anda İran'dır. Dolayısıyla bu İsrail'in bu girişimlerini, bu politikalarını, her neyse adını ne koyacaksın, bir saldırılarını, siyasi ya da askeri saldırılarını önlemek için İran ile mutabakata vardılar.”‘İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor’Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut, özellikle İsrail’in bölgedeki gerginlikten faydalanabileceğinin altını çizerken Türkiye’nin girişimlerinin İsrail’in politikalarına karşı bir tedbir olduğuu belirtti:“Bölge yönüne bir takım farklı eğilimler de ayrılmaya yönelir. Bu Somaliland'a İsrail'in girmesine de ilintili bir şeydir. Yani Türkiye'nin Somali'yi desteklemesi, Suudi'nin Somali'yi desteklemesi, Mısır'ın Somali'yi desteklemesi. Bölgede merkezi ülkeler olabilir. Yani Suriye'deki gibi, özellikle Suriye'deki gibi, İran'daki merkezi hükümetler olabilir. Buna sorun yok. Fakat bu merkezi hükümetlerin, ister azınlık, ister muhalifler tarafından sıkıştırılarak, zayıf kalması, özerk yönetimler gibi bunların vasıtasıyla İsrail, bu ülkelerin zayıf kalmasını istiyor kendi güvenliği açısından. Türkiye’nin girişimleri de İsrail'in politikalarına karşı bir tedbir olarak düşünülüyor.”

