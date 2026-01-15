https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-iran-gerilimi-iran-hava-sahasi-ucuslara-yeniden-acildi-abd-doha-buyukelciliginden-guvenlik-1102752848.html

ABD-İran gerilimi: İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı, ABD Doha Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı yapıldı

ABD-İran gerilimi: İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı, ABD Doha Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

İran’da NOTAM’ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açıldı. Öte yandan ABD’nin Doha Büyükelçiliği vatandaşlarına... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T08:42+0300

2026-01-15T08:42+0300

2026-01-15T08:59+0300

dünya

notam

abd büyükelçiliği

i̇ran

abd

katar

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.ABD Doha Büyükelçiliği'nden uyarıÖte yandan ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar’daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.Açıklamada, ABD’nin Katar Misyonu’nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, mevcut durumda büyükelçiliğin personel yapısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde sürdüğü vurgulandı.Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından izlemeleri, olası aksaklıklara karşı seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve Katar hükümeti ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyurulara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.El-Udeyd Hava ÜssüKatar Uluslararası Medya Ofisi dün, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-bmgkyi-acil-toplantiya-cagirdi-iran-gorusulecek-1102752124.html

i̇ran

abd

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

notam, abd büyükelçiliği, i̇ran, abd, katar, ortadoğu