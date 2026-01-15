https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/abd-iran-gerilimi-iran-hava-sahasi-ucuslara-yeniden-acildi-abd-doha-buyukelciliginden-guvenlik-1102752848.html
İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.ABD Doha Büyükelçiliği'nden uyarıÖte yandan ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar’daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.Açıklamada, ABD’nin Katar Misyonu’nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, mevcut durumda büyükelçiliğin personel yapısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde sürdüğü vurgulandı.Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından izlemeleri, olası aksaklıklara karşı seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve Katar hükümeti ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyurulara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.El-Udeyd Hava ÜssüKatar Uluslararası Medya Ofisi dün, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.
ABD-İran gerilimi: İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı, ABD Doha Büyükelçiliği'nden güvenlik uyarısı yapıldı
08:42 15.01.2026 (güncellendi: 08:59 15.01.2026)
İran’da NOTAM’ın (havacılara bildiri) süresinin dolmasının ardından hava sahası uçuşlara yeniden açıldı. Öte yandan ABD’nin Doha Büyükelçiliği vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.
İran tarafından dün gece yayımlanan NOTAM kapsamında TSİ 06.30'a kadar uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasıyla kaldırıldı.
Hava sahasının yeniden açılması sonrası Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşandı, uluslararası ve bölgesel uçuşlarıda İran hava sahasının yeniden kullanıldığı gözlendi.
ABD Doha Büyükelçiliği'nden uyarı
Öte yandan ABD’nin Doha Büyükelçiliği, bölgede devam eden gerilimler nedeniyle Katar’daki ABD vatandaşları ve büyükelçilik personeline yönelik güvenlik uyarısında bulundu.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, personelin daha dikkatli olması ve El-Udeyd Hava Üssü’ne yönelik zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırılması tavsiye edildi. Katar’da bulunan ABD vatandaşlarına da benzer şekilde hareket etmeleri çağrısı yapıldı.
Açıklamada, ABD’nin Katar Misyonu’nun gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, mevcut durumda büyükelçiliğin personel yapısı ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı, konsolosluk hizmetlerinin normal şekilde sürdüğü vurgulandı.
Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına yerel ve uluslararası haber kaynaklarını yakından izlemeleri, olası aksaklıklara karşı seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve Katar hükümeti ile ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi duyurulara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.
Katar Uluslararası Medya Ofisi dün, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.