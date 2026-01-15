https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/500-bin-sosyal-konut-projesi-ile-ilgili-dolandiricilik-uyarisi-devam-eden-bir-basvuru-sureci-yoktur-1102780463.html
500 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili dolandırıcılık uyarısı: 'Devam eden bir başvuru süreci yoktur'
iCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne dair bir dolandırıcılık uyarısı yapıldı.Uyarıda projeye başvuru sürecinin tamaamlanmış olmasına rağmen hala başvuruların sürdüğü izlenimi yaratıldığına dikkat çekildi.Açıklamada projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü hatırlatılarak şu bilgilendirme yapıldı:
2026
Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur.