https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/500-bin-sosyal-konut-projesi-ile-ilgili-dolandiricilik-uyarisi-devam-eden-bir-basvuru-sureci-yoktur-1102780463.html

500 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili dolandırıcılık uyarısı: 'Devam eden bir başvuru süreci yoktur'

500 Bin Sosyal Konut Projesi ile ilgili dolandırıcılık uyarısı: 'Devam eden bir başvuru süreci yoktur'

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 500 Bin Sosyal Konut Projesi"ne başvuru süreciyle ilgili dolandırıcılık uyarısında bulunurak söz konusu sürecin 19 Aralık... 15.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-15T20:02+0300

2026-01-15T20:02+0300

2026-01-15T20:02+0300

türki̇ye

dezenformasyonla mücadele merkezi

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

500 bin sosyal konut

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1e/1101426846_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_da237c142b119f742d0982aeb4d54aab.jpg

iCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne dair bir dolandırıcılık uyarısı yapıldı.Uyarıda projeye başvuru sürecinin tamaamlanmış olmasına rağmen hala başvuruların sürdüğü izlenimi yaratıldığına dikkat çekildi.Açıklamada projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü hatırlatılarak şu bilgilendirme yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/resmi-gazetede-yayimlandi-istanbulda-sosyal-konut-kamulastirmasi-1102766258.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyonla mücadele merkezi, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, 500 bin sosyal konut, dolandırıcılık