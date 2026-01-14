https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/yolcu-otobusu-kayarak-dinlenme-tesisine-carpti-1102717988.html
Yolcu otobüsü kayarak dinlenme tesisine çarptı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenice köyü mevkisinde,yolcu otobüsü kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenice köyü mevkisinde,yolcu otobüsü kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.
