Yolcu otobüsü kayarak dinlenme tesisine çarptı

Yolcu otobüsü kayarak dinlenme tesisine çarptı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

yenice

yolcu otobüsü

dinlenme tesisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102718062_0:0:1390:782_1920x0_80_0_0_7be63a5602940c5eff61ac7067b7043c.jpg

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenice köyü mevkisinde,yolcu otobüsü kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.

türki̇ye

yenice

2026

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye

yenice , yolcu otobüsü, dinlenme tesisi