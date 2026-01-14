Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Yolcu otobüsü kayarak dinlenme tesisine çarptı
Yolcu otobüsü kayarak dinlenme tesisine çarptı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 14.01.2026
türki̇ye
yenice
yolcu otobüsü
dinlenme tesisi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenice köyü mevkisinde,yolcu otobüsü kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.
türki̇ye
yenice
02:36 14.01.2026
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü dinlenme tesisine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Yenice köyü mevkisinde,yolcu otobüsü kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dinlenme tesisinin duvarına çarptı.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza otobüste ve dinlenme tesisinde hasara yol açtı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde otobüsün bir süre kayması daha sonra dinlenme tesisinin duvarına çarpıp durması yer alıyor.
