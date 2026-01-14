https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/erzurumda-bazi-yollar-agir-tasit-trafigine-kapatildi-1102717413.html

Erzurum'da bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Erzurum'da bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Yoğun kar yağışının yaşandığı Erzurum'da Tekman-Köprüköy güzergahı ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde kaymakamlıktan yapılan açıklamada Hacıömer mevkisinde öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tekman-Köprüköy güzergahı 1-60. kilometreleri arasında ulaşımda aksama yaşandığı belirtildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle söz konusu yol güzergahının Köprüköy Kaymakamlığı ile müşterek alınan karar doğrultusunda ağır tonajlı araçlar için geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği, yolun durumu ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.Açıklamada, yolu kullananlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum havadan görüntülendiKentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağışla birlikte merkezde kar kalınlığı yaklaşık 22 santimetreye ulaştı.Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi de beyaz örtüyle kaplandı.Karın etkisiyle farklı güzelliğe kavuşan tarihi mekanlar ve kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

